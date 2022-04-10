الممثل التونسي محمد السياري يثير جدلا باقتراحه تثبيت رمضان في شهر ديسمبر "لتسهيل الصيام"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، SHEMS FM

أثار الممثل والمخرج المسرحي التونسي، محمد السياري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بعد أن اقترح خلال لقاء مع إذاعة "شمس أف أم" المحلية يوم الخميس الماضي، تثبيت شهر رمضان في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تزامناً مع فصل الشتاء "لتسهيل صيام المسلمين".

حيث قال خلال اللقاء إن رمضان "يجب أن يكون شهراً ثابتاً في ديسمبر من كل سنة، لأن الصيام في أشهر الصيف مرهق"، بحسب قوله، كما أضاف أن تثبيت رمضان في أشهر الشتاء سيشجع الناس على الصيام، وإن "الدين يسر وليس عسراً".

ورغم أن تصريحات السياري أثارت جدلاً وانتقادات واسعة على مواقع التواصل، إلا أن الممثل التونسي خرج في مداخلة أخرى على إذاعة "موزايك إف إم" يوم الجمعة، أكد فيها أنه من حقه التعبير عن رأيه ورفض الاعتذار عما قاله.

ودعا الممثل التونسي الفقهاء إلى إصدار فتوى بتثبيت شهر رمضان، من باب الرفق بالمسلمين، وتسائل عن السبب الذي يحول دون اتفاق رجال الدين على أن يكون شهر رمضان ثابتاً في شهر شمسي، رغم أن التقويم الهجري مرتبط بالأشهر القمرية.

معظم ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت تصريحات السياري، فمنهم من قال إن الممثل ليس لديه إلمام كافي بمسائل الدين ليدلي بتصريحات كهذه.

ومنهم من قال إنه يسعى بمثل هذه التصريحات إلى "لفت الانتباه ومقاومة النسيان وإعادة اسمه إلى الواجهة في غياب عمل يضمن له ذلك".

صدر الصورة، Facebook

صدر الصورة، Facebook

في المقابل أعرب البعض عن استيائهم من "الاستهزاء والسخرية" التي لحقت بالسياري بعد تصريحاته وغياب "التحاور الرصين" والاحترام المتبادل في النقاش.