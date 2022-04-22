مستحقات أطباء الامتياز: النقابة تخاطب وزير المالية بينما يشنون حملة عبر مواقع التواصل

22 أبريل/ نيسان 2022، 15:51 GMT جدّد في قبل 10 دقيقة

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تصدر وسم #مستحقات_أطباء_الامتياز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شكى أطباء متدربون من خصم يلحق مستحقاتهم المالية التي يفترض أن يتقاضوها مقابل إتمام تدريبهم العملي.

و"طبيب الامتياز" مصطلح يطلق على الأطباء، الذين يتعين عليهم قضاء سنوات في تدريب إجباري قبل أن يصبحوا أطباء ممارسين. وما أثار استيائهم هو الاقتصاص أو الخصم الذي يلحق بمرتباتهم قبل استلامها.

ما الجديد؟

الجدل حول مستحقات أطباء الامتياز في مصر ليس بالجديد، لكن أحدث تطوراته كان يوم الخميس، إذ خاطبت النقابة العامة للأطباء وزير المالية حول مشكلة انتقاص مستحقات أطباء الامتياز.

وقال د.أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، في بيان عبر الموقع الرسمي للنقابة إن "هذه المشكلة تطول جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية في الجامعات المختلفة وهي انتقاص المستحقات المالية التي تصرف لهم شهرياً".

وأوضح الدكتور سالم أنه "بموجب القانون في مصر، فمن المفترض أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم".

وأضاف أن "شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية 3600 جنيه تقريباً و عليه يستحق طبيب الامتياز مكافأة شهرية تقدر ب 2900 جنيه تقريباً إلا أن ما يتم صرفه لأطباء الامتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من ألفي جنيه".

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بينما قالت د. إيمان سلام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى ويتفق كونه أقل من 2000 جنيه"، وأكدت أن ذلك يخالف القانون، وأنه "من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانوناً".

وأشار بيان نقابة الأطباء إلى أن المئات من أطباء الامتياز تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى النقابة، التي تعطي أولوية لبحث مشكلات شباب الأطباء والتواصل مع جميع الجهات المعنية لحلها.

ردود الفعل

زهراء أيمن تقول في تغريدة إنها عندما ذهبت لقبض مستحقاتها وجدت أن مبلغا من المال خصم منها، ونشرت في تغريدتها وصل استلام المبلغ، مشيرة إلى أنه لا يكفي حتى لتغطية مواصلاتها.

بينما اشتكى آخرون من الاقتصاص من مرتباتهم الضعيفة أصلاً والتي "بالكاد تكفي مواصلاتهم".

وأشار آخرون إلى القانون الذي يضمن أن يُدفع لهم 80% من راتب الطبيب المقيم، في حين أن ما يصلهم يعادل أقل من 45%.

بينما وجه البعض أصابع الاتهام لوزارة المالية، وقالوا إنها السبب وراء "هروب الأطباء من البلد".

يذكر أن الحد الأدنى للأجور في مصر قد رُفع مطلع هذا العام إلى 2700 جنيه (145$)، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، لكن أطباء الامتياز لا يعتبرون جزءاً من كوادر العمل ومستحقاتهم المالية التي تصرف لهم تعتبر مكافأة مقابل إكمالهم تدريبهم العملي.