إيلون ماسك وتويتر: كيف تفاعل المغردون العرب مع استحواذه على المنصة؟ وهل يعود ترامب؟

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خبر استحواذ إيلون ماسك على تويتر احتل صدارة الترند في معظم الدول العربية.

أثار خبر استحواذ إيلون ماسك على تويتر نقاشا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية حول التنبؤ بسياسة تويتر المستقبلية وحرية الرأي واحتمال عودة ترامب للمنصة.

وكان مجلس إدارة تويتر قد وافق يوم الإثنين على عرض الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك في بيان أعلن فيه عن الصفقة "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة مدينة رقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

وأضاف: "أريد أيضا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر".

وفي تغريدة أخرى قال ماسك: "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير".

#إيلون_ماسك

خبر استحواذ إيلون ماسك على تويتر احتل صدارة الترند في معظم الدول العربية.

وتناول المغردون العرب الخبر من جوانب عدة، متسائلين عن القرارات التي سيتخذها المالك الجديد لتويتر في الأيام المقبلة.

وأبدى كثيرون تخوفهم من اتجاه الأمور في منصة التواصل الاجتماعي إلى الأسوأ مع "تغير استراتيجية البرنامج وقواعده النظامية والتي تحمي الخصوصية وعدم التجاوز لتصبح بلا حدود ومعرضة للخطر".

واعتبر مغرد آخر أن ماسك قد يكون على حق باعتبار مساحة حرية على المنصة محدودة، و"لكن من سيضمن لملايين المتابعين حول العالم، أن لا تتحول هذه المساحة منصة للمتنمرين ولخطاب العنف ومن سيضمن خصوصيات وحقوق العديد من الأفراد".

وتساءل آخرون عن مدى قدرة ماسك على فرض سياساته الجديدة ومنع السلطات في مختلف البلدان من منع حرية التعبير.

في المقابل رأى البعض أن استحواذ ماسك على تويتر و"أفكاره الجنونية، قد تكون فرصة لتصحيح تعامل المنصة مع الناشطين العرب والصحفيين"، على حد قولهم.

من جهة أخرى أعاد مغردون بسخرية اقتباس تغريدة كان الأمير السعودي الوليد بن طلال قد نشرها عند تقديم ماسك عرض شرائه لمنصة تويتر لأول مرة، ورفض خلالها بيع حصته بالمبلغ الذي عرضه ماسك.

هل يعود ترامب للتغريد؟

وبالتزامن مع اهتمام المغردين بمستقبل تويتر بعهد ماسك، ظهر اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قائمة ترند تويتر في بعض الدول العربية.

وتساءل المغردون عن إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق للتغريد بعد حظره من قبل إدارة تويتر السابقة، لانتهاكه قواعد المنصة إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس.