الأهلي والزمالك: مرتضى منصور يعلق على حكم بسجنه بتهمة "سب وقذف" محمود الخطيب

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مرتضى منصور (يمين) محمود الخطيب (يسار)

علق رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، في أول رد له على صدور حكم بحبسه سنتين بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، بالقول إنه أمر غريب بالنسبة له، وإن "القانون سيرد له حقه".

ونشر منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً بعنوان "الرجال الشرفاء لا يخشون إلا الله".

وقال منصور في التسجيل إنه "ليس من صلاحياتي الرد على الأحكام أو التعليق، ولكن هذا القاضي يحاكمه ضميره، رغم أنني حصلت على البراءة في القضايا من قبل".

وتابع رئيس نادي الزمالك بالقول إن "الشريف هو من يتم الحكم عليه، وهو أمر غريب بالنسبة لي، وأستطيع الحصول على حقي بالقانون".

واختتم منصور حديثه بإعلانه أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بعد العيد من أجل الرد، وأن "اللي ربنا معاه لا يخشى أحدا. لا أخشى الحبس لأن إيماني بربنا كبير".

قرار المحكمة

يأتي هذا بعد أن كان المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، محمد عثمان، قد نشر منشوراً عبر فيسبوك في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن فيه صدور حكم بحبس رئيس نادي الزمالك المصري.

وقال عثمان إن "محكمة الجنح الاقتصادية تقضي حضورياً بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعتين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات".

صدر الصورة، Facebook

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس منصور سنة في كل قضية، وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه في الدعوتين المقامتين من قبل الخطيب الذي يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعاوى 12 مقطعاً مسجلاً لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ردود الفعل

وانقسمت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار المحكمة، على الرغم من أن معظمها جاء محتفياً بالقرار.

فقد نشر نجيب دحميش على تويتر تغريدة قال فيها: "كلنا مرتضى منصور"، ووصف ما يتعرض له رئيس نادي الزمالك بـ"الظلم".

وأشار آخرون إلى جزء من تسجيل منصور الذي قال فيه "أنا لم أتقاضَ ساعات، ولا أموال"، واتهم فيه محمود الخطيب اتهاماً مرسلاً من دون أن يقدم أية وثائق لدعم ما قاله.

في المقابل، أشاد معظم رواد مواقع التواصل في مصر بقرار المحكمة.

جيهان عبدالله تقول عبر تويتر، تعليقاً على صدور الحكم، إن "كل من أخطأ يحاسب ولا تهاون في العقاب".

محمد علي، في إشارة إلى مقاطع السب والقذف، قال إن "كمية الإهانات والتهديدات في الفيديو تكفي أن يحبسوه طول عمره لو فعلاً فيه قانون".

وقالت تالا على تويتر إن "الأخلاق انتصرت"، وهنأت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بصدور الحكم.