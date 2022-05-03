تويتر: ما قصة إزالة علامة توثيق حساب رياض محرز؟ وكيف رد النجم الجزائري؟

قبل ساعة واحدة

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أعاد موقع تويتر توثيق حساب النجم الجزائري رياض محرز، بعد يوم من اختفاء العلامة الزرقاء الخاصة باللاعب، تخلله تفاعل كبير ورد فعل طريف من محرز تجاه إيلون ماسك.

وكان تويتر قد أزال علامة التوثيق الخاصة بلاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دون إعلان السبب وراء ذلك.

وفي أول تعليق له نشر محرز تغريدة، خاطب فيها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي استحوذ مؤخرا على موقع تويتر بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقال محرز، في تغريدته ممازحا: "أخي إيلون ماسك أعد لي علامتي الزرقاء".

ويحظى حساب لاعب مانشستر سيتي بمتابعة أكثر من 3 ملايين معجب.

وكان إلغاء توثيق حساب محرز قد أثار تساؤلات حول السبب الذي دفع منصة التواصل الاجتماعي "لمعاقبة محرز".

ورجح البعض حدوث ذلك بعد أيام من إعادة النجم الجزائري نشر تغريدة تتحدث عن احتمالية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم، وهي تغريدة قد تكون بحسب تويتر مضللة للرأي العام.

صدر الصورة، https://twitter.com/

وتبنى البعض نظرية المؤامرة، واعتبر أن إزالة شارة التوثيق من حساب محرز فقط "لأنه عربي ومسلم ويرفع علم فلسطين".

واستقبل آخرون الخبر وتفاعل محرز معه بطرافة، فرأى البعض أن إزالة توثيق حساب النجم الجزائري هو بسبب تشجيع ماسك لأندية أخرى منافسة.

وقلل آخرون من أهمية علامة التوثيق، معتبرين أداء النجم الجزائري على أرض الملعب أفضل رد على ما حصل.

وأشاد كثيرون بسرعة تفاعل تويتر لإعادة توثيق حساب محرز وتمنوا ألا يتكرر الأمر.

متى يلغي تويتر توثيق الحساب؟

وحدد موقع تويتر المعايير التي تسمح للموقع بإزالة شارة التوثيق الزرقاء وحالة التوثيق لحساب على تويتر في أي وقت ودون أي إشعار.

ومنها قيام صاحب الحساب بتغيير اسم الحساب (‎@handle) أو إذا أصبح الحساب غير مفعّل أو غير مكتمل.

وبحسب تويتر أيضا، يجوز للموقع إزالة الشارة الزرقاء من الحسابات التي تبين أنها "تنتهك بشدة أو بشكل متكرر قوانين تويتر".