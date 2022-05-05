مصر والكويت: رسوم فيزا تثير غضبا ونقاشا بين كويتيين ومصريين، فما السبب؟

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غضب في الكويت بعد فرض مصر رسوما على دخولها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الكويت بعد انتشار تغريدة لمواطن كويتي يتحدث فيها عن قيمة رسوم الدخول إلى جمهورية مصر العربية.

وجاءت التغريدة على حساب المحلل السياسي إبراهيم دشتي الذي قال: "رسوم دخول الكويتي لمصر 25 دولارا! هل يعقل مقابل كل ما تقدمه الكويت إلى مصر، تستحدث الحكومة المصرية معاملة جديدة مع الكويتيين في دخولهم إلى مصر برسوم للفيزا".

وأثارت تغريدة الدشتي موجة غضب واسعة في الكويت، ما دفع عددا من النواب في مجلس الأمة للمطالبة بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وأكد النائب في مجلس الأمة الكويتي حمد المطر أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الخارجية عن أسباب الرسوم المصرية على الكويتيين، مضيفا: "سأتقدم باقتراح برغبة لفرض رسوم لكل من يريد الدخول للكويت، 25 دولارا كمعاملة بالمثل (عمل/ سياحية/ تجارية/ زيارة)".

ومن جهته، تقدم النائب الكويتي بدر الحميدي باقتراح يلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول على المواطنين المصريين إلى البلاد.

وفي المقابل، رد كثيرون على الهجمة التي طالت جمهورية مصر العربية، ومن بينهم المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم،

وبدورها، غردت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "تحيا مصر وتستاهل ندفع 25 دولار في الدخول تدفعون رسوم حق كل دول العالم ساكتين ولا كلمه.. عند مصر تتفلسفون ليش؟! "

وأضافت: "سؤال للعقلاء فقط … صارلنا أكثر من سنتين وزياده ندفع تأشيره دخول لمصر 25$ من قبل ‫#كورونا‬ شنو ذكر الشباب المحتج بهالموضوع الحين … الظاهر صاراهم فتره ماراحوا مصر ؟!! بعدين الرسوم مفروضه على كل دول الخليج مو بس ‫#الكويت‬ اشمعنى انتو شعب الله المختار بروحهم محتجين ويحنووووون".

ومن جهة أخرى اعتبر مصريون أن رسم دخول بلدهم هو حق للدولة المصرية ومصدر دخل لها.

واتهم آخرون جماعة الإخوان المسلمين "بتنفيذ مخططات تستهدف نشر الشائعات والتحريض على الفوضى في مصر" على حد قولهم.

رسم دخول مصر

وفرضت السلطات المصرية العام الفائت رسم دخول بقيمة 25 دولارا أميركيا (ما يزيد عن سبعة دنانير كويتية)، يشمل كل الدول العربية وليس فقط الكويت، وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 آذار/مارس 2021.