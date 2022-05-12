شيرين ابو عاقلة: كيف تفاعل مشاهير عرب مع مقتل الصحفية الفلسطينية؟

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تفاعل عربي وعالمي واسع بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، لليوم الثاني على التوالي، ردود فعل غاضبة على مقتل الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وعبر كثير من المشاهير العرب عن حزنهم وتأثرهم لمقتل الصحفية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فقالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والوطن والقضية".

وقالت الفنانة العراقية الاء حسين عبر إنستغرام: "خبر صادم، استشهاد المراسلة الصحفية المناضلة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي، عشتِ واستشهدت شجاعة صاحبة موقف طوبى لك".

ومن جهتها علقت الفنانة السورية أصالة نصري بالقول: "شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده .. بنت فلسطين الجريحة بالجنة بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرحمة يا بطلة من وطن أبطال".

كما نعى المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي الصحفية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: "اغتالوا شاهدة على جرائمهم البشعة، كانت تنقل الخبر فصارت هي الخبر، رحلت شرين أبو عاقلة شهيدة ونرحل كلنا،، لكن الأقصى باقٍ في قلوبنا وعقولنا إلى يوم الدين، من مات دون وطنه مات شهيدا، لكن من عاش دون شرفه وعرضه فقد عاش ميتا ذليلا خائنا جبانا".

وبدوره علق الإعلامي المصري عمرو أديب على خبر مقتل شيرين أبو عاقلة بالقول: "رحم الله شرين أبو عاقلة كانت أفضل مراسلة في العالم العربي دفعت ثمن مهنتها وجنسيتها وواقعها الفلسطيني والعربي المؤلم. للمرة المليون يشاهد العالم الحقيقة الإسرائيلية بدون تجميل ولا شعارات...".

ومن ضمن المشاهير العرب الذين نعوا الراحلة الفنانة الإمارتية أحلام وكذلك الفنان الفلسطيني محمد عساف.

فقال عساف: "الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي، كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدم، لكننا سنصل لا محالة".

ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر صورة المراسلة وعلقت عليها: "شيرين أبو عاقله رحمك الله يا صوت فلسطين وستظلين في الذاكرة يا بنت فلسطين الحرة".

ونعى الفنان الأردني منذر رياحنة شيرين عبر "انستغرام"، وقال: "إلى جنات الخلد، أيتها الصديقة الحبيبة، شكرا لكي على هذه المسيرة البيضاء، شكرا لكل كلمة حق وصلت لنا، الحقيقة أنك لم ترحلي".

شيرين أبو عاقلة

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان إن "مراسلتها في الضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين"، بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أن "المراسلة لقيت حتفها جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أبو عاقلة "توفيت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء".