الانتخابات اللبنانية: كيف تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الاستحقاق الانتخابي؟

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جدل الانتخابات في لبنان يمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل في لبنان على مدى اليوم أثناء التصويت خلال الانتخابات البرلمانية بحزمة من الوسوم والتغريدات التي تروج للأحزاب اللبنانية المختلفة.

كما نقل مغردون على منصة " تويتر" وقائع التصويت في الانتخابات بالصور ومقاطع الفيديو من أمام اللجان الانتخابية.

في الوقت نفسه تحدث مغردون عن وقوع اشتباكات بين الأحزاب في مناطق متعددة.

وتبادل الناخبون اللبنانيون الاتهامات حول مسؤولية التيارات المنافسة عن الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والانقسام السياسي في البلاد.

فيما دعا أعضاء في "تيار المستقبل" إلى مقاطعة الانتخابات في مقابل دعوات مضادة بضرورة المشاركة في التصويت من أنصار "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" إضافة إلى "حركة أمل" وأحزاب أخرى.

اشتباكات بين مندوبي الأحزاب

تبادل أنصار حزب "القوات اللبنانية"و"حزب الله" الاتهامات باعتداء مندوبي كل من الحزبين على ناخبيهم.

حيث تحدث مغردون عن اعتداء مندوبين تابعين لحزب القوات اللبنانية على ناخبين من أنصار حزب الله - بحسب قولهم-

من ناحية أخرى نشر مغردون مقاطع فيديو لما قالوا إنه اعتداء من أعضاء "حزب الله" على مندوبي القوات اللبنانية في منطقة جزين جنوب لبنان

فيما تداول البعض مقاطع مصورة لما قالوا إنه واقعه تعرض شاب للضرب المبرح بعد توجيه سباب وإهانات بحق رئيس البلاد ميشال عون

المشاركة أم المقاطعة

في السياق نفسه تدفقت تغريدات على وسم سعد الحريري دعا فيها أعضاء في "تيار المستقبل" إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية دعماً لرئيس التيار.

كما أدان أعضاء في "تيار المستقبل" محاولة السيطرة على آراء الناخبين

دعوات المقاطعة قابلتها دعوات تطالب بالإيجابية والتصويت في الانتخابات على وسم انتخابات لبنان 2020

سعيد دعا إلى المشاركة وعدم منح الفرصة لأحد بالفوز نتيجة لغيا بأصوات الناخبين

وأكد عمر على أهمية هذا اليوم في تاريخ لبنان

أعرب أنصار التيار الوطني الحر عن أهمية الانتخابات البرلمانية وصفها بعضهم بأنها معركة وجود

أنصار حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع كانوا ناشطين على منصة تويتر عبر وضم " صوت للقوات"

فيما أشار البعض إلى ضعف الإقبال على التصويت

شهد وسم صوت لحزب الكتائب والذي يترأسه سامي الجميل تفاعلا كبير ا على منصة "تويتر" حيث دعا أنصاره الناخبين إلى التصويت ضد ما سموه بـ"المنظومة والمافيا وحزب السلاح"

مع حزب الله وضده

فيما دعا أنصار حزب القوات إلى ما وصفوه بحماية لبنان من حزب الله

في المقابل تفاعل عشرات المغردين على وسم #نحمي ونبني التابع لحزب الله. ونشر مغردون مقاطع فيديو تظهر تدفق حشود من أنصار حزب الله إلى اللجان الانتخابية

فيما نشر أنصار الحزب صورهم بعد تصويتهم لنواب الحزب في مراكزهم الانتخابية

وأكد البعض على ذهاب كبار السن للتصويت في الانتخابات

انقطاع التيار الكهربائي

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، انقطاع التيار الكهربائي

ويمثل انقطاع التيار الكهربائي أحد أبرز التحديات التي حاولت الحكومة اللبنانية مواجهتها، حيث انتشرت صورة يضئ فيها الناخبون هواتفه مداخل قاعات مراكز الاقتراع