ماري مجدي: ضحية جديدة للعنف الأسري في مصر والنيابة تتدخل… فما القصة؟

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، العنف الأسري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في مصر بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة يضربها زوجها بعنف شديد.

ومع انتشار الفيديو، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انقذوا_ماري_مجدي ، وطالبوا من خلاله السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ ماري.

واعتبرت فريق ممن شاهدوا الفيديو المنتشر أنه يظهر "شروعا في القتل" وأنه يتعين محاكمة الزوج.

فقالت أمل العشماوي: "فيديو تعذيب ماري مجدي ونيس مؤلم جدا جدا لدرجة الرعب، ده مش ضرب ده شروع في القتل ولازم زوجها يتحاكم. يمكن ماري لما الكاميرا صورتها وبقى ليها صوت تعرف تأخد حقها لكن يا ترى كام ست بتتعرض للتعذيب على يد أزواجها وبتسكت بإرادتها أو غصب عنها".

وطالب كثيرون بالحديث عن "حقوق المرأة المسيحية"، و"تجديد الخطاب الديني المسيحي".

واتهم آخرون المؤسسات الدينية بحماية العنف.

فقالت ليال حداد: "على هذا الهاشتاغ في فيديو لست مصرية زوجها يضربها بعنف وهي تحاول تهرب منه. هيدي الست الكنيسة القبطية ترفض تطليقها، لأن المؤسسات الدينية قائمة على حماية العنف والمعنفين".

وطالب ناشطون المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي ونيس، التي كادت تلقى حتفها بسبب ذلك الاعتداء.

وبعد الضجة التي أثارها الفيديو، قررت نيابة "الشرابية" التابعة للعاصمة المصرية القاهرة، حبس المتهم بالتعدي على زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بالتعدي على زوجته بشومة في الشرابية، وأقر بالفعل أنه الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وبرر الزوج فعله بسبب كثرة المشاكل بينه وبين زوجته.

وكشف التقرير الطبي عن إصابة الزوجة بجرح في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه بكسر بإحدى ذراعيها نتيجة ضرب الزوج لها.

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