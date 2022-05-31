غلاء الأسعار: موائد بلا دجاج في الأردن ودعوات لمقاطعة المقاهي ومحطات الوقود في السعودية والكويت

قبل 15 دقيقة

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أثار الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات في بعض الدول العربية، موجة عامة من الاستنكار والرفض وحملات لمقاطعة تلك البضائع للضغط من أجل تحسين الأسعار.

#قاطعوهم_ادبوهم​​

وفي الكويت أطلق مغردون وسم #قاطعوهم_ادبوهم احتجاجاً على محاولة محطات وقود خاصة فرض رسوم إضافية على خدماتها.

دعوات المقاطعة جاءت على إثر فرض 200 فلس كرسوم لتعبئة السيارات بالوقود عبر الخدمة الشاملة.

ودعا المشاركون بالحملة إلى مقاطعة تلك المحطات كما طالبوا بتأميمها لتصبح بإدارة الدولة.

ولاحقاً أفادت وسائل إعلام كويتية أن شركة البترول الوطنية أبلغت الشركات المشغلة لمحطات الوقود بعدم قانونية الرسوم المفروضة وتسجيلها كمخالفة.

وتعليقاً على تحرك شركة البترول الوطنية، رأى البعض أن "المقاطعة الشعبية لمحطات البنزين ونجاحها في فرض التراجع على تلك المحطات هي نموذج يجب أن يحتذى ويطور في التعامل الشعبي مع حالات الجشع من قبل بعض التجار في ظل السلبية وغياب الحزم من الحكومة بهدف حماية المستهلكين".

#مقاطعه_الدجاج_واجب_وطني

في الأردن تصدر وسم #مقاطعه_الدجاج_واجب_وطني مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي في البلاد.

وأكد المشاركون في حملة المقاطعة أن هدفهم ردع التجار المحتكرين بعد ارتفاع أسعار الدجاج لمستويات غير معهودة.

ويرجع بعض المسؤولين والتجار ارتفاع أسعار الدجاج إلى ارتفاع أسعار الأعلاف لمستويات كبيرة.

ونشر عدد من المغردين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لموائد طعامهم وهي خالية من الدجاج، في تأكيد منهم على الاستمرار في المقاطعة.

​​#مقاطعة_الكافيهات

وفي السعودية أطلق نشطاء وسم ​​#مقاطعة_الكافيهات رفضاً لما أسموه بالاستغلال الكبير من المقاهي في المملكة.

وطالب مغردون الجهات الحكومية بالتدخل منتقدين صمتها إزاء ارتفاع في الأسعار وجشع التجار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السعودي.

ويرى المشاركون في الحملة أن المقاطعة هي الحل الوحيد "لوقف جشع أصحاب المقاهي ودفعهم إلى تخفيض الأسعار".

"حملات غير بريئة"

من جهة أخرى حذر البعض من انجرار البعض خلف حملات المقاطعة التي تقودها أحيانا شركات منافسة هدفها الإضرار بسمعة منافسيها.