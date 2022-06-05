متحرش التكنو: تقارير عن تحرش أستاذ جامعي بطالبات في الأردن تثير غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، جامعة العلوم والتكنولوجيا

أثارت تدوينات لطالبات في إحدى الجامعات بالأردن يُتهم فيها أستاذ بالجامعة بالتحرش بطالبات، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسفر عن موجة غضب في المجتمع الأردني.

وتصدر وسم "متحرش التكنو" قائمة الأكثر تداولا على منصة تويتر وطالب مغردون بالتحقيق في الأمر ومعاقبة الأستاذ المتورط وفصله من الجامعة في حال ثبوت التهم الموجهة إليه. فيما أعلنت الجامعة عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأخبار المتداولة.

كيف بدأت القصة؟

بدأت القصة عندما نشرت إحدى الطالبات بجامعة العلوم والتكنولوجيا تسجيلات قالت إنها توثق تحرش أحد أساتذة الجامعة بإحدى الطالبات عبر حسابها على "تويتر" ما أثار تفاعلا واسعاً معها إذ تدفقت التعليقات الغاضبة المطالبة بالتحقيق في الواقعة ومعاقبة الأستاذ الجامعي في حال ثبتت إدانته.

بيان للجامعة

وفي أول رد فعل لها، أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن تشكيل لجنة للتحقيق في الأخبار المتداولة عن تورط أحد أساتذتها بالتحرش.

ونشرت الجامعة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك

"بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة و عدد من العمداء".

ودعت الجامعة في البيان "أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة و التي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية و الكتمان".

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، جامعة العلوم والتكنولوجيا

ماذا حدث؟

تواصلت بي بي سي مع الطالبة التي نشرت ما قالت إنه تسجيلات لشكاوى الطالبات على منصة "تويتر".

وقالت الطالبة لبي بي سي إن القصة بدأت عندما "شكت إحدى طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا على جروب خاص بالجامعة على فيسبوك أنها تعرضت للتحرش وحدث تفاعل كبير معها على الجروب من طالبات أخريات تعرضن للتحرش أيضا"

وأضافت أنها قررت استخدام حسابها على تويتر لنشر القضية كونها "قضية تحرش بفتيات مثلي يهمني أمرهن لأنهن زميلاتي"، موكدة أنها لم تكن تتوقع رد الفعل الكبير الذي حدث بعد نشرها لشكوى التحرش في الأردن.

وأكدت الطالبة لبي بي سي حيازة عدد من الطالبات لرسائل مكتوبة تثبت تعرضهن للتحرش على يد الأستاذ الجامعي، لكنها قالت إن "من تعرضن للتحرش الجسدي ليست لديهن أدلة بالطبع لأنهن لم تكن تعلمن ما سيحدث لهن".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه نفي من قبل الأستاذ الجامعي لتلك الاتهامات دون أن يتسنى لبي بي سي التأكد من صحة نسب هذا النفي للأستاذ الأكاديمي.

الأردنيون غاضبون

وعلى الرغم من تأكيد الجامعة في بيان رسمي اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع إلا أن مواقع التواصل ضجت بالتغريدات الغاضبة من الواقعة، فيما طالب مغردون بتوقيع عقوبة مغلظة على الأستاذ الجامعي في حال تمت إدانته

واستنكر مغردون الفعل متسائلين عن مكانة الأستاذ الجامعي بين أفراد عائلته في ظل هذه التسريبات

فيما انتقد آخرون حسابات قالوا إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على ضحايا التحرش

مع التحقيق

في السياق نفسه أثنى مغردون على استجابة الجامعة سريعاً للشكاوى وطالبوها بسرعة التحقيق فيها.

فيما شدد أخرون على ضرورة توفير الخصوصية إذا ما أرادت الجامعة التحقيق بشفافية في الاتهامات

ودعت طالبات زميلاتهن إلى عدم الصمت في حال تعرض أي منهن للتحرش

من جهة أخرى أعرب معلقون عن قلقهم من مسار التحقيق داخل الجامعة الذين قالوا إنه "قد يتسامح مع الأكاديمي"

فيما طالب مغردون بمحاسبة الجامعة نفسها في حال ثبوت عدم تحقيقها في شكاوى سابقة بالتحرش داخل أسوارها

في الوقت نفسه دعت مجموعة من الطلاب والطالبات إلى التجمع أمام رئاسة الجامعة لكل الطالبات اللاتي تعرضت للتحرش داخل الجامعة لمواجهة التحرش