عروس كفر الدوار: لماذا أثارت كل هذا الضجيج عبر مواقع التواصل؟ ولماذا انتقدها مبروك عطية؟

6 يونيو/ حزيران 2022، 14:02 GMT آخر تحديث قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، عروس كفر الدوار

أثار مقطع فيديو لعروس ظهرت فيه وهي تلقي نصائح واشتراطات على زوجها، أمام الحضور في عقد القران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين مؤيد ومنتقد، كان من بينهم مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، فما القصة؟

القصة بدأت عندما نشرت أمنية طارق، والتي أطلق عليها لاحقا لقب "عروس كفر الدوار"، مقطع فيديو وهي تتحدث لزوجها المستقبلي خلال عقد القران في حضور أهل العروسين وأصدقائهما.

وقالت العروس في مقطع الفيديو: "أنا واثقة في ربنا وفيك، وإنك ستكون خير الزوج والصاحب والسند، ومندمتش في يوم إني اخترتك، ولكن بالعكس أنت أفضل وأعظم انتصاراتي في الحياة".

وأضافت عروس كفر الدوار: "هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك الصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي، ثم أمي".

#كفر_الدوار

وتداول ناشطون مقطع الفيديو بشكل كبير، وانقسمت آراء المغردين حوله بشكل لافت.

وتعرضت العروس لانتقادات عديدة تركز بعضها على طريقة نطق العروس لشروطها وحركة جسدها أثناء حديثها وهو ما اعتبره البعض "أمرا مستفزا".

ورأى آخرون أن العروس "تبحث عن الشهرة والترند بدليل أنه كان بمقدورها قول ما تود "بينها وبين العريس، أو أمام الناس من دون تصوير فيديو".

وفي نفس السياق اعتبر مغردون أن تصرف الفتاة كان خطأ لأنها أحرجت العريس أمام الناس بدلا من الاتفاق معه على كافة الشروط بشكل مسبق.

وفي تصريح لوسائل إعلام، دافعت العروس عن نفسها مؤكدة أن "كلامها أثناء عقد القران لم يكن مجهزا بشكل مسبق وأنها لم تخطط للأمر".

وأوضحت العروس أنها قررت مشاركة الفيديو، الذي صورته صديقة لها، على فيسبوك من أجل إظهار فرحتها بإتمام عقد القران وليس بنية الشهرة.

وبدوره علق العريس على ما جاء على لسان العروس، معتبرا أن "الكلام نفسه ليس به خطأ"، لكنه انتقد نشر زوجته للفيديو دون إذنه.

"من فرح إلى جحيم"

من جهة أخرى انبرى كثيرون للدفاع عن العروس في وجه حملات "السخرية والتنمر" التي تتعرض لها بدون أي سبب، على حد وصفهم.

واعتبر البعض أن الحملة التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "حول فرح العروس إلى جحيم".

ورأى مغردون أن العروس لم تخطئ بكلامها على الإطلاق، بل على العكس فقد حاولت قدر المستطاع "مدح زوجها والثناء عليه" قبل نطقها لشروطها.

وأعرب كثيرون عن عجزهم في فهم سبب غضب البعض من العروس في حين أن جملة "زي ما حشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك" لا غبار عليها.

وعلقت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على حادثة عروس كفر الدوار معتبرة أن "للزوج والزوجة الحق في وضع الشروط خلال إبرام عقد الزواج".

مبروك عطية ينتقد العروس