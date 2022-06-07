محمد صلاح: لماذا سخر البعض من طريقة تكريم نجم ليفربول في مصر؟ وكيف علق وزير الرياضة؟

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صدر الصورة، EFA/ الاتحاد المصري لكرة القدم التعليق على الصورة، تكريم صلاح قبل مباراة منتخبي مصر وغينيا التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023،

أثار الدرع التكريمي، الذي قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم لمحمد صلاح قبل أيام، عاصفة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأقامت وزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد تكريما خاصا للنجم محمد صلاح، واحتفالا بتحقيقه لقب هداف الدوري الإنجليزي وتتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة، مع ناديه ليفربول.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكذلك جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وعدد من المسؤولين بانتظار صلاح قبل مباراة منتخبي مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، وقدموا له قلادة فرعونية ودرعا من كريستال منقوش عليه عبارة "سنبقى دائما فخورين بك".

"كريستال عصفور"

ولكن يبدو أن تكريم نجم نادي ليفربول لم يرق إلى طموحات بعض جماهير الكرة في مصر، الذين توجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من حفل التكريم ومن الهدايا التي قدمت خلاله للنجم المصري.

وظهرت عبارة "كريستال عصفور" في قائمة أكثر المواضيع تداولا على تويتر، بعد أن وصف كثير من المغردين درع الكريستال الذي قدم لصلاح على أنه من أحد محلات الكريستال المعروفة في مصر.

وسخر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق من الدرع قائلا: "لما تفتكر إن عيد ميلاد صاحبك بكرة بالليل والمحلات كلها قافلة".

وقارن آخرون بين "التكريم المميز" الذي حصل عليه الكوري سون هيونغ مين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، والذي شارك صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، والتكريم "الباهت" لمحمد صلاح في مصر، على حد وصفهم.

ولاحظ كثيرون تشابها كبيرا بين تصميم الدرع الذي تسلمه صلاح، وآخر يحصل عليه الفائزون في برنامج "العباقرة" التلفزيوني.

لكن عصام يوسف، مؤلف ومقدم برنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس، أكد في تصريح صحفي أنه "لا يرفض استنساخ شكل الكأس الذي يقدمه في برنامجه للطلاب، ومنحه في أية فعاليات أخرى".

رد وزير الرياضة

وفي تصريح تلفزيوني علق أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، على الانتقادات اللاذعة التي طالت تكريم محمد صلاح "بهذا الشكل"، موضحا أن صلاح "وصل بشكل سريع من خلال طائرته الخاصة لذلك تم تنظيم التكريم بشكل سريع".

وأوضح صبحي أن "تكريم صلاح يعد تكريما معنويا والقلادة الفرعونية التي تم تقديمها صناعة مصرية".

الجمهور المصري ومحمد صلاح

وغرد الممثل المصري حسن الرداد متسائلا عن سبب عدم وجود أغنية مصرية خاصة لمحمد صلاح بينما تتغنى جماهير ليفربول به بأغنية خاصة دائما.

وردا على طرح الممثل المصري، اعتبر البعض أن "صلاح في ليفربول يلعب أمام جمهور نادي، أما في مصر فهو يلعب أمام جمهور منتخب، واحنا بنغني للمنتخب".