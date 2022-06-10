تصفيات كأس أمم إفريقيا: غضب عبر مواقع التواصل ومطالبات بإقالة اتحاد الكرة بعد خسارة مصر أمام إثيوبيا

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احباط وغضب عبر مواقع التواصل بعد خسارة المنتخب المصري

ضجت مواقع التواصل في مصر بآلاف التغريدات والمنشورات التي عبر من خلالها رواد مواقع التواصل عن خيبة أملهم بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أن مُني بهزيمة مؤلمة أمام نظيره الإثيوبي، الخميس، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

إذ سجل للمنتخب الإثيوبي، داوا هوتيسا في الدقيقة 21 ثم عزز شيمليس بيكلي بالهدف الثاني، في الدقيقة 40. في الوقت نفسه فاز المنتخب الغيني على ضيفه منتخب مالاوي، في نفس الجولة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وبذلك تصدرت إثيوبيا المجموعة تليها مالاوي، ثم غينيا، وأخيرا مصر، لفارق الأهداف، بعدما تساوت الفرق الأربع في الرصيد.

ولم يقدم المنتخب المصري أداء جيداً في المباراة بل كان مخيبا للآمال، فلاعبو المنتخب المصري لم يقدموا أي رد فعل، مع تقدم المنتخب الإثيوبي، بالهدف الأول، ثم الثاني، في المباراة التي أجريت في مالاوي.

إحباط وغضب

وتصدرت وسوم مثل #مصر_إثيوبيا ، #إيهاب_جلال ، #منتخب_مصر ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

إذ يصف "هاني سالم" المباراة بأنها "أسوأ مباراة لمنتخب مصر في آخر خمسين عاما علي أقل تقدير،" وطالب بمحاسبة ما سماه "اتحاد الفشل" في إشارة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

بينما يقول مقدم البرامج المصري، إبراهيم عبد الجواد، في تغريدة: "ده ولا أداء ولا روح ولا شخصية ولا ردة فعل لمنتخب مغلوب اثنين وعاوز يتعادل حتى مش يكسب .. ده ولا أي حاجة #صفر".

ويغرد محمد نصر قائلاً إن منتخب بلاده "على مدار شوط كامل يلاعب أضعف منتخب في القارة دون تحرك ولا لعب ولا شكل ولا أداء ولا حتى تسديدة واحدة على المرمى".

انتقادات للمدرب

انصب معظم الغضب عبر مواقع التواصل على إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي تولى تدريب الفريق المصري منذ فترة قصيرة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وانتقد المغردون اختياراته التي وصفوها بالخاطئة وتشكيلة اللعب التي وضعها للمباراة.

يقول عبد القادر سعيد على تويتر، واصفاً خسارة منتخب بلاده بأنها "هزيمة يتحملها بنسبة 100% إيهاب جلال، اختيارات خطأ تشكيل خطأ تغييرات خطأ، طريقة لعب خطأ".

بينما تساءل آخرون عن المؤهلات التي يمتلكها إيهاب جلال لتدريب المنتخب الوطني.

ووصلت الانتقادات إلى المطالبة باستقالة إيهاب جلال.

انتقادات لاتحاد الكرة

كما تصدر وسم #أقيلوا_اتحاد_الكرة ما تداوله المغردون في مصر، إذ أنحى رواد مواقع التواصل باللائمة على الاتحاد المصري لكرة القدم في تراجع مستوى المنتخب الوطني، وطالبوا بإقالة القائمين عليه.

الزمن الجميل

خسارة المنتخب المصري يوم الخميس هي أول خسارة يمنى بها ضد نظيره الإثيوبي منذ أكثر من 33 عاماً.

إذ كانت آخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا في عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إلا أن المنتخب المصري عدل هزيمته بالفوز على إثيوبيا بفارق كبير في مباراة الإياب.

ونشر مغردون مقتطفات من تلك المباراة وقارنوا بين أداء المنتخب المصري آنذاك وأدائه الحالي.

ويقول "عمرو فهمي" في تغريدة: "منتخب مصر سنة 1998 لما كان فيه مدرب وطني عظيم اسمه محمود الجوهري وكان فيه لاعبين محترمين رجالة بيحبوا بلدهم".

"نجم المباراة"؟

وتعبيراً عن خيبة أملهم، تناقل مغردون صوراً لأحد المشجعين خلال المباراة، وهو يؤشر بإبهامه للأسفل كعلامة على عدم الرضى، وهو ما رأى كثيرون أنه يعبر عما يشعرون به.

فيقول حساب "أخبار الكرة المصرية" على تويتر: "بشكر المشجع المصري اللي حاضر لأنه عبر عن مشاعرنا كلنا على الهواء"، مع نشر مقطع مصور يظهر الشاب المصري.

بينما يصف عبدالله محمود الرجل في اللقطة بأنه "نجم المباراة".

غياب محمد صلاح

وعلى الرغم من غياب نجم الكرة محمد صلاح عن المشاركة فعلياً في مباراة بلاده ضد إثيوبيا، إلا أنه كان حاضراً في تغريدات رواد مواقع التواصل.

إذ يقول أحمد محمد كمال، في إشارة إلى محمد صلاح: "لازم نعتذر للراجل دا ونتأسفله واحد واحد على التشكيك فيه في أي لحظة مع المنتخب، دا حرفيا هو اللي شايلنا وطلع مستحمل لعيبة متلعبش في دورة رمضانية وهو أفضل لاعب في العالم متشكرين يا صلاح، إحنا آسفين يا صلاح".

بينما يشدد أحمد السعيد على أهمية وجود صلاح ضمن تشكيلة المنتخب، والدور الذي يلعبه "كقائد للمنتخب وللاعبين في الملعب".

الكرة والسياسة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل داوا حوتسا الهدف الأول لإثيوبيا في مباراتها مع مصر

أتت المباراة بين مصر وإثيوبيا في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً بسبب سد النهضة الإثيوبي، الذي تصفه أديس أبابا بأنه مشروع حيوي لنهضة البلاد الاقتصادية، ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية، في حين تخشى مصر من أن يؤثر السد على كمية المياه المتدفقة إليها.

فيقول حساب بام "كيمو" في تغريدة ساخرة على لسان إثيوبيا: "عندما انشغل المصريون بمتابعة مباراة مصر_اثيوبيا ملينا سد النهضة وفضيناه مرتين".

ويشير حساب باسم "أودا" على تويتر إلى المسألة ويقول: "يعني هتسيبوا اللي ضيع النيل وهتمسكوا في اللي ضيع 3 نقاط"، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى مدير المنتخب إيهاب جلال.

في المقابل، قال محمد العروسي، النائب في البرلماني الإثيوبي الفيدرالي ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في تغريدة: "نبارك لمنتخبنا الوطني فوزه الساحق على الأشقاء في #مصر ونقول للمنتخب المصري: هاردلكم! هي رياضة وتحتاج لروح رياضية وليست عدائية!".