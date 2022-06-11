حمزة نمرة: احتفاء بالحفل الذي أحياه المغني المصري في الرياض وتساؤلات بشأن "غياب" حفلاته في مصر

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Benchmark_ksa التعليق على الصورة، حمزة نمرة يحيي أول حفل له في المملكة العربية السعودية

احتفى فنانون ومغردون بالحفل الذي أحياه الفنان المصري حمزة نمرة إلى جانب فرقة كاريوكي يوم الجمعة في الرياض فيما يعتبر أول حفل يحييه نمرة في المملكة العربية السعودية.

وتصدر وسم حمزة نمرة مواقع التواصل الاجتماعي أثناء السهرة الغنائية التي قدم فيها العديد من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى أغنيات من التراث السعودي وأخرى من الفلكلور العراقي والمغربي والسوري.

حضور فاق التوقعات

وعبر الإعلامي المصري عمرو أديب عن سعادته لاستضافة السعودية لحمزة نمرة، واصفاً المغني المصري بالـ"المطرب المثقف،" وأضاف "أنا أحب حمزة نمرة وكاريوكي ومزجهم بين الأغاني القديمة والجديدة وصوت أم كلثوم وهي، شكل مختلف من المزيكا ويستحق المتابعة."

بينما وصفت الفنانة لطيفة التونسية عبر تغريدة على تويتر بالفنان الشاب المتمكن وبأنه حساس ومختلف ومتنوع، وتابعت بالقول "فرحانة بنجاحك في حفل الرياض الممتع."

وأشارت "إسراء محمد" في تغريدتها إلى تصدر حمزة نمرة الترند في مصر بالتزامن مع حفلته بالسعودية، وقالت "الفن النضيف بالضاد بيفرض نفسه."

ووصفت "تقى عامر" الحفل بأنه أجمل حفل مباشر في الدنيا.

من جانبه، أعرب الفنان حمزة نمرة عن سعادته لإحياء أول حفل له في المملكة، وقال في فيديو نشره حساب الشركة المنظمة للحفل "أنا مخضوض من الأجواء، والناس تفاعلهم رهيب، ويارب أكون عند حسن الظن، ويارب الناس كلها تكون مبسوطة."

مشكلة حمزة نمرة

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يأتي الحفل الذي أقامه الفنان المصري في ظل منعه من الغناء حيث أعلن مسؤولون في الإذاعة الرسمية المصرية آنذاك أنهم منعوا إذاعة أغاني حمزة نمرة على محطات الإذاعة لانتقاداته للسلطة.

بينما قال رئيس الإذاعة المصرية حينها، عبدالرحمن رشاد، لـ بي بي سي إن نمرة غير معتمد في الإذاعة المصرية، وهو أحد شروط إذاعة أعمال المغنيين، وأضاف أنه "لا يجب السماح لأي مغني معارض للسلطة بإذاعة أعماله عبر الإذاعة."

ويُعتبر نمرة، بحسب كثيرين، من أبرز الأصوات في ثورة 2011، المعروفة بثورة 25 يناير، إذ قدم أغانيه أمام الحشود في ميدان التحرير واشتهر بأغانيه عن الأمل والحرية.

وفي السنوات القليلة الماضية، انتشرت أقاويل بأن نمرة هاجر من مصر بعد ثورة 30 يونيو (التي أعقبها انتخاب السيسي رئيساً للبلاد في 2014) لتعرضه لمضايقات أمنية تمنعه من الزيارة.

لكن نمرة نفى هذه الإشاعات في مقابلة مع جريدة اليوم السابع المصرية، وقال إنه موجود في لندن لظروف عمله وأنه يقوم بزيارة مصر سنوياً، وأن "الشائعات التي تقول إنني ممنوع من التواجد في مصر غير صحيحة بالمرة، فعملي وحياتي كلها في مصر."

جدل على مواقع التواصل

على الرغم من أن معظم التفاعل على مواقع التواصل كان إيجابياً، إلا أن الأمر لم يخل من بعض المغردين الذين اتهموا حمزة نمرة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، من دون تقديم أي دليل على ذلك.

وهذه اتهامات ينفيها حمزة نمرة مراراً وتكراراً خلال مقابلاته مع المحطات الإعلامية.

لكن في المقابل، فقد عبر البعض عن أمله بأن تكون حفلته في الرياض "سبباً لرجوعه إلى مصر."

وتحسرت "آلاء عمر" في تغريدة على غياب حفلات حمزة نمرة في مصر، وقالت " فين أيام حفلات حمزه نمره في مصر وجمالها.."

بينما قال "عمر" على تويتر إنه "محزن جداً سماع حمزة نمرة من السعودية وهو بيغني بلدي بلدي وأنا نفسي أروح بلدي... وميقدرش يرجع بلده غير بتقديم فروض الولاء." ونشر مقطعاً من تلك الأغنية في تغريدته.

بينما نشر "مودي محمد" على تويتر أسماء بعض الشخصيات المصرية المعروفة الذين يعيشون خارج بلادهم، وقال "مفيش حاجة باقية على حالها في مصر."