الأهلي والإسماعيلي: طفل يشعل حربا افتراضية بين الناديين في مصر، فما القصة؟

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوما عنيفا على إدارة نادي الإسماعيلي بعد إجبار طفل على خلع قميص نادي الأهلي المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لطفل يرتدي قميص النادي الأهلي، قبل خضوعه للاختبار بقطاع الناشئين بالإسماعيلي، لكنه أجبر على خلع قمصيه للموافقة على دخوله.

فيديو الحادثة أثار غضب عشاق النادي الأهلي، مما عرض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لهجوم حاد وانتقادات لاذعة بسبب هذه الواقعة.

فقد وصف كثيرون المشهد بأنه "غير أخلاقي".

وأشار البعض إلى أن الموقف تسبب في حالة من الحزن لدى الطفل الذي قد لا يكون يمتلك غير هذا القميص.

وحظي الطفل بتضامن كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا النادي الأهلي بالتدخل واجراء اختبار لمهارات الطفل مع النادي.

في المقابل دافع آخرون عن النادي الإسماعيلي.

فقال أحمد: "عم دسوقي بيطلب بكل شياكة من الطفل إنه يخلع قميص النادي اللي بيكرهه كل جمهور الإسماعيلي بالإضافة طبعًا إنه طلب يجيبله تيشرت غيره كل ده بدون أي تجاوز أو إهانة أو غلط في الطفل أو أبوه أو في التيشيرت".

وتساءل مغردون: "ماذا لو ذهب طفل لاختبارات نادي الأهلي بقميص الإسماعيلي، ماذا سيحدث؟"

النادي الإسماعيلي

ومن جهته، قال رئيس نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، يحيى الكومي، إن الفيديو المتداول لمنع أحد الأطفال من خوض اختبارات الانضمام لنادي "الدراويش"، أخذ أكبر من حجمه ولا يستحق هذا الجدل.

وأكد أن "جميع الأطفال يخوضون اختبارات الإسماعيلي بقميص النادي وليس بأي قميص لفريق آخر سواء الأهلي أو غيره".

وفي تعليقه على الواقعة، قال حسني عبد ربه، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي عبر صفحته في فيسبوك: "أرفض ما حدث للطفل الصغير، الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا القميص أم لا. كان يجب منحه قميص النادي الإسماعيلي، واحتضانه حتى نتعامل مع الطفل بطريقة صحيحة".

وأضاف: "أوجه الدعوة للطفل ووالده لمقابلتي غدا بالنادي وسنمنحه قميص النادي الإسماعيلي، واختباره من اللجنة في وجودي".

وأكمل: "نريد أن نصنع الانتماء بين الأطفال، ونمحي التعصب الذي يضيع على النادي المواهب".

لكن تصريح عبد ربه، لاقى استهجانا من قبل بعض جماهير نادي الإسماعيلي.

فقال أحمد رمزي: "في غمرة الانشغال نسيت أوجه كلمة للكابتن حسني عبد ربه بخصوص ترند الطفل الذي ذهب به أبوه لاختبارات نادي الإسماعيلي مرتديا فانلة الأهلي العدو اللدود، كان من الأجدر بك و أنت إداري يعني مفترض أن تكون أكثر رزانة وأن تسأل عن حقيقة الأمر وتفاصيله قبل التبرع بالهجوم على ناديك".

النادي الأهلي

وبعد الجدل الدائر، استقبل خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، الطفل كريم محمود عبد الوهاب، الذي خضع لاختبارات بالنادي الأهلي، وظهر كريم بقميص النادي الأحمر خلال تأديته للاختبارات.

ونشر الحساب الرسمي لفرق الشباب بالنادي الأهلي صورا خاصة من خضوع اللاعب للاختبارات صباح اليوم، مصحوبة بتعليق: "الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي في اختبارات الناشئين بالنادي اليوم".

والد الطفل يعلق

وقال والد الطفل كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "لي طفلان خاضا اختبارات نادي الإسماعيلي، ابني الأول أحمد تجاوز الاختبارات من المرة الأولى وتم تحديد موعد له لملء استمارة الانضمام لقطاع الناشئين بالإسماعيلي، وابني الثاني كريم تم تحديد اختبار ثانٍ له بالإسماعيلي".