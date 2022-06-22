جامعة عين شمس: لماذا تضمن اختبار ترجمة بكلية الألسن مشهداً من فيلم "مرجان أحمد مرجان"؟

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، جود نيوز التعليق على الصورة، عادل إمام إلى جانب أحمد مكي في فيلم مرجان أحمد مرجان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً تظهر جزءا من امتحان الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن بجامعة عين شمس، يضم سؤالاً لترجمة مقطع من الفيلم الكوميدي "مرجان أحمد مرجان" للممثل المصري عادل إمام.

تهكم وانتقادات وسخرية

وقد أثارت الصور المتداولة للامتحان جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل، لاحتوائها على عبارات عامية ودارجة وبعضها غير عربي، مثل: "كبر الجي وروق الدي" و "نورت المحاضرة يا عم الحاج، إحنا النهاردة زارنا النبي"، وهو ما أثار دهشة وسخرية كثيرين.

إذ يقول حساب باسم "منصة امتحانات مصر" في تغريدة: "ما رأيكم في الامتحان؟ تكون جالسا في الامتحان لا تدري هل تترجم أم تضحك على الفيلم!".

بينما تقول صفحة "يلا لغات" على فيسبوك في تعليق على امتحان الترجمة: "اللي ذاكر: 0، اللي اتفرج على فيلم مرجان أحمد مرجان: 1".

صدر الصورة، Facebook

أما أحمد زارع، فيتساءل في تغريدته مستغرباً: "رايحين على فين يا دنيا!"

وتقول دينا سعيد عبر حسابها على تويتر: "إنتم متخيلين إن ده امتحان كلية ألسن جامعة عين شمس جايبين للطلاب محادثة للترجمة من عربي لإنجليزي، من فيلم مرجان أحمد مرجان. شايفين التفاهة وقمة الاستخفاف بعقول الناس، ده التعليم!".

رد الجامعة

وفي المقابل، تناقلت صحف مصرية تعليق الدكتورة سمر عبد السلام، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، على الجدل المصاحب لإدراج مشهد من الفيلم في امتحان الترجمة.

إذ قالت عبد السلام إن "نظام الامتحان هو "ترجمة شاشة" وتنتهجه كلية الألسن منذ سنوات، ومن الطبيعي إدراج مشاهد من أفلام كوميدية في امتحانات الترجمة، نظراً لكونها تخصصاً مطلوباً في سوق العمل وتنمي مهارات الطلاب ومواهبهم".

وأشارت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية، بحسب ما تناقلته صحف مصرية، إلى أن "نشر الطلاب لصورة الامتحان عبر منصات التواصل الاجتماعي هو بمثابة نوع من أنواع الدعابة بينهم على الامتحان"، مضيفة أنهم "قدموا ترجمات جميلة وشديدة الإبداع في مشروعاتهم الفصلية".