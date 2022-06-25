زيارة أمير قطر تميم بن حمد لمصر تقسم المغردين المصريين

قبل ساعة واحدة

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أثارت زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر، تفاعلا كبيرا وانقساما بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ووصل الأمير القطري إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ 7 سنوات .

ووفقا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

انقسام في مصر

وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع زيارة أمير قطر، خصوصا أنها تأتي بعد سنوات من القطيعة بين البلدين.

وعبر كثيرون عن استيائهم من الزيارة مطلقين وسم #ارفض_زيارة_تميم_لمصر.

وبرر هؤلاء معارضتهم للزيارة بسبب موقف قطر من الحكم في مصر و"ترويجها بأن مصر يحكمها الانقلاب العسكري"

واعتبر آخرون أن على الرغم أن الصلح مع قطر لم يحصل في يوم وليلة وجاءت بعد عدة لقاءات بين السيسي وتميم في مؤتمرات دولية إلا أنهم لا يرحبون بزيارة أمير قطر لبلادهم.

ورأى مغردون أن الزيارة تثبت من جديد أن "العلاقات الدولية ليست كعلاقات الأفراد"، وأن "لا ثوابت في السياسة بل مصالح".

وكتب مغرد آخر "من سيخبر الشهداء أن الطرفين قد تصالحا".

في المقابل رحب كثيرون بعودة العلاقات المصرية القطرية لطبيعتها وتمنوا أن "تسفر الزيارة عن تعزيز العلاقات وطي الخلافات ومزيد من الرخاء لشعبي البلدين".

وفي نفس السياق حازت تغريدة نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو المرحبة بأمير قطر على تفاعل كبير ومئات التعليقات.

ووصف البعض الزيارة بالإيجابية وبأنها حصلت بسبب حكمة مصر وتساميها، وتمنوا ألا "تعود قطر لسياستها القديمة بعد انتهاء كأس العالم" حسب تعبيرهم.