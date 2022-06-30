آمال ماهر تطمئن جمهورها في تسجيل فيديو وسط تشكيك مغردين وتساؤلات عن "غياب" إيمان البحر درويش

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Amalmaher via Facebook

أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل في مصر في أول ظهور لها بعد أشهر في اختفائها عبر فيديو نشره موقع "المصري اليوم" الأربعاء.

فقد طمأنت ماهر جمهورها وعزت عدم قدرتها على التواجد معهم إلى الإصابة بفيروس كورونا قائلة: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".

يأتي هذا الفيديو بعد عام تقريباً من إعلانها اعتزال الفن وتواريها عن الأنظار، إذ انتشرت خلال تلك الفترة شائعات كثيرة حول اختفائها في ظروف غامضة، واعتزالها الغناء والحفلات العامة، ومعاناتها الشديدة وخوفها.

كما انتشرت أيضاً بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باحتجاز المطربة المصرية وتدهور حالتها الصحية، على خلفية ما رُوج بشأن زواجها من تركي آل الشيخ (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية وأحد أقطاب الإعلام في العالم العربي) ثم خلافهما، وما نتج عن ذلك من إقصاء لها عن الساحة الفنية، وحذف إرشيفها الفني بالكامل من المنصات الموسيقية.

وكانت ماهر قد تصدرت مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية، بعد نشر صفحتها الرسمية على تويتر بعض الصور لها أمام البحر، بدعوى قضاء عطلتها في إحدى القرى السياحية، وهو ما دفع كثيرا من المتابعين إلى المطالبة بظهورها في بث مباشر على صفحتها للاطمئنان عليها.

وفي وقت لاحق، نشرت الفنانة المصرية شريهان تغريدة تحاول من خلالها الاطمئنان على آمال ماهر، وردت عليها آمال اليوم.

تشكيك بصحة الفيديو

لكن يبدو أن الفيديو الذي نُشر الأربعاء قد أثار مزيداً من الأسئلة لدى قطاع كبير منمتابعي آمال ماهر.

إذ أن مدة الفيديو لم تتجاوز الدقيقة، ولم يكن بثاً مباشراً كما طالب رواد التواصل للاطمئنان عليها، كما أن الفنانة المصرية بدت، بحسب ناشطين، "خائفة ومتوترة" خلال المقطع المصور.

وأشار البعض إلى "اختلاف كبير بين الصورة التي نشرت قبل أيام فقط على حساب آمال والفيديو الذي نُشر الأربعاء"، وكيف تغيرت المغنية بشكل كبير في هذه المدة القصيرة.

بينما استغرب آخرون من فقدانها لوزنها وأن "طريقة جلوسها، مجبرة وخائفة، واضحة جداً من لغة جسدها".

لغة الجسد

وقد أشار مغردون آخرون إلى يدي الفنانة المصرية في المقطع المصور، وفسروا ذلك بأنه "إشارة منها لطلب المساعدة"، ونشروا صوراً لنداء المساعدة بلغة الصم إلى جانب صور من الفيديو لإظهار أوجه الشبه.

بينما قال آخرون إن "هذا الفيديو دليل مرئي على صحة جميع الشائعات".

يجدر بالذكر أن فيديو آمال ماهر يأتي بعد يوم من تدخل البرلمان المصري لاستيضاح أسباب تواريها عن الأنظار.

إذ وجهت النائبة المصرية آمال عبدالحميد، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستيضاح "حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل التي تطالب بالكشف عن مصيرها".

إيمان البحر درويش

وتزامن تصدر وسوم تتعلق بآمال ماهر بظهور وسم آخر حول فنان مصري آخر مختف منذ شهور.

إذ تصدر وسم #إيمان_البحر_درويش ما تداوله رواد مواقع التواصل في مصر، إلى جانب الوسوم الخاصة بـآمال ماهر المتصدرة مواقع التواصل منذ أيام.

وطالب المغردون بالضغط من أجل الحصول على أية معلومات عن مكان الفنان، نقيب الموسيقيين السابق وحفيد سيد درويش، المتواري عن الأنظار منذ أشهر.

ونشر البعض مقطعاً مصوراً لما قالوا إنها آخر كلمات إيمان البحر درويش "قبل إخفائه قسراً" على حد قولهم.

بينما يقول الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل في تغريدة: "... نحتاج لضغط وقوة السوشيال ميديا للكشف عن مصير المخفين قسرياً...".