إيمان خليف تهدي الجزائر الذهبية الثالثة في الملاكمة في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Oran2022 التعليق على الصورة، إيمان خليف بطلة الملاكمة الجزائرية

تصدر وسم إيمان خليف، مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد أن أهدت الملاكمة الجزائرية (23 عاماً) بلادها ثالث ميدالية ذهبية في ملاكمة السيدات.

وتغلبت خليف مساء الجمعة على منافستها الإيطالية أسوتنا كانفورا بنتيجة 3-0 في نهائي دورة الملاكمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

وهذه الميدالية الذهبية هي الثالثة عشر للفريق الجزائري في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

احتفاء منقطع النظير

وعبر آلاف الجزائريين عبر مواقع التواصل عن فرحتهم وفخرهم بفوز الشابة الجزائرية، وهنأوها على ما وصفوه بالانتصار المستحق.

بينما أعاد آخرون نشر مقاطع من النزال، وأشادوا بمستواها العالي، وشددوا على أنها تستحق الذهب.

أما والدها، فقد وصف ابتنه في لقاء مع وسائل إعلام محلية بالـ"البطلة العالمية"، وأضاف "كنت أعلم أن ابنتي بطلة عالمية وأنها ستجيب الميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط... لا استطيع أن أوصف لكم، الفرحة كبيرة!"

بطولات سابقة

تعد إيمان خليف أول رياضية تحصل على ميدالية عالمية في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية. إذ وصلت الملاكمة الجزائرية إلى المباراة النهائية في وزن 63 كغ في الطبعة الثانية عشر لبطولة العالم للسيدات، التي استضافتها اسطنبول في وقت سابق هذا العام. لكنها خسرت أمام منازلتها الأيرلندية سارة برودهيرست وحلت في المرتبة الثانية في تلك البطولة.

إلا أنها حصلت على الميدالية الفضية، وهو ما احتفى به الجزائريون آنذاك وعلى رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصف حصولها على الفضية في بطولة العالم للسيدات في تركيا بـ"الإنجاز العالمي".

وكتبت إيمان خليف في صحفتها الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله، أول ميدالية عالمية للملاكمة النسوية في تاريخ الجزائر".

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وتنحدر إيمان خليف من مدينة تيارت، غرب الجزائر، وتعتبر من بين الأسماء الجزائرية التي يرشحها المختصون للفوز بألقاب إقليمية ودولية.

وتتواصل فعاليات بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي سجلت الجزائر فيها حتى الآن أفضل حصيلة لها في تاريخ مُشاركاتها، حتى يوم 5 يوليو/ تموز المقبل.