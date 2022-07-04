إنترنت غير محدود في مصر: حملة متواصلة ودعم من فنانين وعرب

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لاتزال الحملة التي أطلقها ناشطون للمطالبة بإنترنت غير محدود، تحتل صدارة أكثر المواضيع تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

#انترنت_غير_محدود_فى_مصر

وكان ناشطون قد بدأوا الحملة قبل أيام مطلقين وسم #انترنت_غير_محدود_فى_مصر والذي لايزال يحتل صدارة ترند تويتر في مصر.

ويطالب المشاركون بالحملة بإلغاء ما يعرف بـ“الباقات الشهرية“ على الإنترنت وتوفير الخدمة بلا حدود، وذلك في ظل شكاوى عديدة من ارتفاع التكلفة.

ويذكر بعض المشاركين بالحملة أن باقات الانترنت تنتهي قبل موعدها بأيام كثيرة من قبل شركات الاتصالات، مع انخفاض في سرعة الإنترنت إلى مستوى غير صالح للاستخدام، مما يضطر أغلب المستخدمين إلى الاشتراك في باقات إضافية حتى موعد التجديد القادم.

وطالب آخرون المسؤولين في الحكومة المصرية بالتدخل لتعديل أسعار الاشتراكات في خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح كثيرون أن الإنترنت "لم يعد رفاهية بل حاجة أساسية في حياة كل شخص، سواء كانت تعليمية أو ترفيهية أو اجتماعية، لذا أصبح من غير الممكن إضافة أية أعباء إضافية على الأسر".

وأشار بعض المغردين أن الحملة استطاعت أن "توحد الشعب المصري على مطلب واحد، دون وجود أي معترض" معتبرين أن ذلك "أقوى دليل على شرعية مطلبهم".

من جهة أخرى رأى البعض أن المطالبة بإنترنت لا محدود في مصر هو مطلب شبه مستحيل لعدة عوامل أهمها التكاليف.

واقترح آخرون أن تتركز المطالب على على زيادة كمية البيانات المتاح استخدامها عبر الإنترنت, لأنه "حل أكثر واقعية".

فنانون ومشاهير ومغردون عرب يتضامنون

وتلقت الحملة التي أطلقها مغردون، زخما كبيرا بعد انضم إليها بعض المشاهير والفنانين، أبرزهم كان الفنان المصري محمد هنيدي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر الذي يتابعه قرابة 13 مليون شخص: "دلوقتي النت بقى كل حياتنا، التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت، الصحافة اتحولت للفيديو، وبقى عندنا آلاف من الجيمرز في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي، ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم، الإنترنت غير المحدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية".

كما تفاعل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة مع الحملة عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "متضامن مع حملة إنترنت غير محدود في مصر".

ولفت مشاركة بعض المغردين العرب في دعم الحملة المصرية للحصول على إنترنت لا محدود، وهو ما لاقى ترحيبا من المصريين.