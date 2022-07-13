البنزين في مصر: قرار جديد برفع أسعاره يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فما التفاصيل؟

قبل 24 دقيقة

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قررت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الأربعاء رفع أسعار الوقود المحلي، في زيادة تعتبر الثالثة في أسعار البنزين هذا العام، مما أثار جدلاً واسع النطاق عبر مواقع التواصل، بين مندد وغاضب، وبين من أنحى باللائمة في هذه الزيادة على سياسات الحكومة.

إذ أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأثر فوري صباح الأربعاء، بقيمة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين.

بينما ارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

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استياء عبر مواقع التواصل

وتصدر وسم #البنزين مواقع التواصل في مصر منذ صباح يوم الأربعاء، إذ عبر المستخدمون عن استيائهم من قرار زيادة أسعار المحروقات في بلادهم، التي تعاني أصلاً من مشاكل اقتصادية.

بينما أشار آخرون إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات سيصاحبها ارتفاع في أسعار جميع المواد الأخرى، كالمواد الغذائية ورسوم النقل.

البعض أشار بأصابع الاتهام إلى الحكومة المصرية، وعلى رأسها رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، في هذه الزيادة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار البترول العالمية أزمة يمر بها العالم ككل، على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي هذا السياق، ترحّم بعض رواد مواقع التواصل في مصر على رؤسائهم السابقين وعلى الأوضاع الاقتصادية في ظل حكمهم.

أزمة عالمية

لكن في المقابل، أشار فريق من المغردين إلى أن مصر لا تزال من أرخص البلدان عالمياً بالنسبة لأسعار المحروقات، ونشروا صوراً تقارن أسعار البترول في مصر بالأسعار في بلدان أخرى حول العالم.

سخرية وتهكم