مقتل صيدلي مصري في السعودية: سجال بين مصريين وسعوديين عبر مواقع التواصل ودعوات لنبذ الشقاق

قبل 21 دقيقة

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أثارت حادثة قتل صيدلي مصري في السعودية موجة غضب بين مصريين وسجالا إلكترونيا بين مصريين وسعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لتهدئة المشاعر ونبذ أية مسببات للشقاق بين الشعبين.

ما القصة؟

بحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية، فإن الصيدلي المصري أحمد حاتم (34 عاما) كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا، التابعة لمحافظة الجوف في المملكة العربية السعودية، وتوفي يوم الأربعاء عقب إطلاق سيدة سعودية الرصاص عليه داخل الصيدلية التي يعمل بها.

إذ تداولت عدد من الصحف أنباء تفيد بأن مشادة كلامية اندلعت بين الصيدلي المصري وسيدة سعودية بعد رفضه إعطاءها مضاداً حيوياً لا يُصرف إلا بوصفة طبية، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية.

وأضافت الأنباء أن المواطنة السعودية توجهت بعد ذلك إلى سيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل الصيدلية مرة أخرى وتطلق رصاصتين على حاتم في ظهره، مما تسبب له بتهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى.

تحرك رسمي

وزارة الهجرة المصرية أعلنت في بيان أنها تتابع الإجراءات القانونية لحادث مقتل الصيدلي المصري في السعودية، وأكدت أن السلطات المصرية تثق بـ"الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية".

كما توجهت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، بالعزاء لأهل الصيدلي، وأكدت "متابعة كافة الإجراءات القانونية للقضية وإجراءات شحن الجثمان".

كما أضافت مكرم، خلال اتصال هاتفي مع أسرة الفقيد "أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني".

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كما نعت "نقابة الصيادلة في مصر" الصيدلي أحمد حاتم ماضي، وأكدت في بيان أنها "تتابع عن كثب إجراءات سير التحقيقات"، وأنها "ستقدم كافة الدعم اللازم لأسرة الصيدلي".

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وقد علق النائب البرلماني مصطفى بكري على الواقعة، وأكد في تغريدة ثقته بأن "السلطات السعودية لن تتوانى عن تقديم السيدة لمحاكمة عاجلة".

القبض على الجانية

من جهة أخرى، أعلنت الجهات المختصة في المملكة السعودية أنها ألقت القبض على السيدة السعودية التي أطلقت النار على الصيدلي المصري، إلا أنها لم تكشف حتى الآن أية معلومات عن هويتها أو عن أسباب ارتكابها هذه الجريمة، واكتفت بالقول إنها "حالياً قيد الاعتقال ويجري التحقيق معها".

غضب عبر مواقع التواصل

وقد أثارت حادثة قتل الصيدلي أحمد حاتم موجة من الحزن والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطالبات بالقصاص العادل عبر وسوم مثل #حق_الصيدلي_أحمد_حاتم_لازم_يرجع التي تصدرت مواقع التواصل في مصر.

وعلى الرغم من إبداء معظم رواد مواقع التواصل ثقتهم بالسلطات السعودية، إلا أن البعض أعرب عن استيائه وشكوكه.

"حالة فردية"

وفي المقابل، أكد مغردون سعوديون أن "الحق لا يضيع في المملكة"، وطمأنوا المصريين أن الجانية ستقدم للعدالة وأن ما حصل "حالة فردية".