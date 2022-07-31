آمال ماهر: جدل حول تغطيات إعلامية لحفل الفنانة المصرية

قبل ساعة واحدة

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أثار إحياء الفنانة المصرية آمال ماهر، أولى حفلاتها بعد غياب طويل امتد لعام كامل بعد إعلانها اعتزال الغناء، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا لجهة نجاح الحفل من عدمه.

وكانت الفنانة المصرية قد أحيت حفلا مساء الجمعة بمدينة العلمين الجديدة شمال مصر، كشفت خلاله عن أحدث أغنياتها التي ستطرحها في الفترة المقبلة وهي أغنية "ذرة رجولة".

ويعد ظهور ماهر بالحفل، أول ظهور فني لها بعد غياب طويل.

واستهلت ماهر ظهورها على المسرح، بتوجيه رسالة شكر إلى جمهورها على حضورهم للحفل ودعمهم لها، واعدة إياهم بلقاءات أخرى قريبة.

وقالت وسائل إعلام مصرية أن الحفل شهد حضور عدد كبير من جمهور الفنانة إضافة إلى حضور عدد من الفنانين المصريين.

#آمال_ماهر

وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بخبر عودة آمال ماهر لأحياء الحفلات.

وتداول محبو الفنانة المصرية صورا وفيديوهات من الحفل.

ووصف البعض عودتها للغناء بالعودة العظيمة.

وحاول مغردون فهم وربط كلمات الأغنية الجديدة لماهر لمعرفة من المقصود بها.

وانتقد البعض آمال ماهر على تركيزها في أغانيها التي غنتها بالحفل على موضوع "الانتقام" معتبرين أن هذا الموضوع "لن يساهم في تقدم الفنانة المصرية"

تعليقات وسائل إعلام سعودية تثير الجدل

ولفتت وسائل إعلام سعودية الأنظار بتغطيتها للحفل وحديث عدد منها عن "أداء ضعيف" للفنانة المصرية و"تنظيم سيئ" و"سماح بدخول مجاني لملء الفراغ" في الحفل.

وهو ما دفع ببعض محبي الفنانة المصرية للتصدي والدفاع عن الفنانة المصرية معتبرين أن ما جرى هو "هجوم منسق" على خلفية ما رُوج بشأن زواجها من مسؤول سعودي ثم انفصالها عنه

واعتبر آخرون أن "من لديه أقل ذائقة فنية يعرف بأن هذه العناوين غير منصفة".

ووصف أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة تذكرتي وهي الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر، الحفلة بـ "العالمية والمميزة".

تعليقات الفنانين المصريين

واعتبر الفنان المصري نبيل الحلفاوي، عبر حسابه تويتر، عودة أمال ماهر بأنها "إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي. ودعم قوي لمساحة الفن الراقي الجاد المحترم.".

ونشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورا لها من الحفل مع تعليق:

"حفل آمال ماهر فى العلمين .. الله على مصر و جمالها.. الرقى والشياكة فى العلمين .. مع منظر البحر الساحر و فنانة من أجمل أصوات مصر .. الطرب الممتع مع آمال ماهر".