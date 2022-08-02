نانسي بيلوسي وتايوان: خوف لدى مغردين عرب من "حرب البسوس العالمية"

قبل ساعة واحدة

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أثارت الأنباء التي تحدثت عن عزم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، زيارة تايوان، جدلا واسعا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية.

​​وقالت وسائل الإعلام التايوانية والأمريكية إن بيلوسي تعتزم زيارة تايبيه مساء الثلاثاء، لكن لم يرد تأكيد رسمي لذلك.

وحذر مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، الاثنين من أن الزيارة ستقوض العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أيضا إن زيارة بيلوسي "ستشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين"، مضيفة: "من يلعبون بالنار سيهلكون بسببها".

"حرب البسوس العالمية"

الأنباء عن احتمال زيارة بيلوسي لتايوان وما تلاها من تهديد صيني بالرد، أثارا تفاعلا كبيرا من المغردين العرب.

وتفرغ كثيرون لتغطية الأخبار المتعلقة بالزيارة والتفاعل الصيني معها.

واتجه بعضهم نحو تحليل الوضع والتنبؤ بالأحداث.

وأبدى كثيرون خوفهم من أن تؤدي الزيارة المحتملة إلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة والصين ما قد يتسبب بحرب عالمية ثالثة.

وشبه آخرون زيارة المتوقعة لبيلوسي بـ "ناقة البسوس لبني بكر التي قتلها كليب بن ربيعة التغلبي" والتي اندلعت بسببها حرب استمرت أربعين عاما.

واستبعد مغردون فرضية قيام الحرب، متوقعين تهدئة قريبة بين الأطراف المتخاصمة.

وكشف موقع flightradar24 الخاص بتتبع حركة الطائرات حول العالم قيام أكثر من 300 ألف شخص حول العالم بتتبع حركة الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي لمعرفة مسارها واتجاهها.

وتبادل ناشطون إلقاء اللوم على طرفي النزاع فرأى بعضهم أن "الولايات المتحدة تتعمد استفزاز لصين من أجل احتلال تايوان، وهو ذات الفخ الذي رسم لروسيا، والهدف منه حشد التأييد العالمي لعقوبات دولية ضد الصين."

في حين حذر آخرون من عدم الاستهانة بأمريكا وقوتها.

سخرية من الوضع العالمي

الخوف والقلق لدى بعض المغردين، قابله سخرية واسعة من قبل مجموعة واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحدهم صورا لرقائق إلكترونية مع تعليق :"معقولة تقوم حرب عالمية ثالثة بسبب هذه"؟