مرتضى منصور: كيف تفاعل مصريون مع أول رد فعل لرئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في "قضية الخطيب"؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

انشغل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقضية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وتبعاتها، إذ قضت محكمة مصرية بحبسه مع الشغل والنفاذ لمدة شهر بسبب "القذف والسب"، ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس منصور سنة مع الشغل، إلا أن المحكمة عدلت الحكم، عقب استئناف المتهم وطلبه إعادة النظر في الحكم. ويعتبر الحكم الأخير واجب النفاذ.

وقد تقدم محامي رئيس النادي الأهلي، محمد عثمان، بطلب إلى النائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر خارج البلاد حتى نفاذ الحكم.

ويقول عثمان في البلاغ إن "المتهم قد يلجأ إلى الهروب من البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة".

"قذف وسب عبر منصات مواقع التواصل"

وقد أثار مرتضى منصور جدلا عبر مواقع التواصل بعد صدور الحكم، إذ نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلعب تنس الطاولة، ويقول: "هذا ردي. ليس لدي وقت لكم، سأكلمكم لاحقا".

وأضاف منصور، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الحكم "لن يؤثر على رئاسته للنادي".

كما نشر حساب نادي الزمالك عبر تويتر مقطع فيديو به لقطات تظهر مرتضى منصور مع الفريق، وعلّق عليها، قائلاً: "تحت كل الظروف، مسيرة الزمالك لن تتوقف".

وقد عرفت القضية إعلاميا بـ"قضية الخطيب"، بعد أن اتهم رئيس النادي الأهلي منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مصريون مع القضية بشكل واسع، إذ تصدر وسم مرتضى منصور أكثر الوسوم انتشارا على تويتر.

وانقسم مغردون بين مدافع عن منصور ومعارض له.

وعبر كثر عن استغرابهم لما وصفوه بـ"استخفاف منصور بالقضاء المصري"، مطالبين السلطات بالتعامل مع الموضوع على "محمل الجد".

وفي المقابل، دشن مغردون وسم #كلنا_مرتضى_منصور ، مشيرين إلى إنجازات النادي تحت رئاسته.