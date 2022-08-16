أحمد الريسوني: غضب جزائري موريتاني من تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

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صدر الصورة، ABDELHAK SENNA

أثار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، موجة غضب عارمة في كل من موريتانيا والجزائر بعد تصريحات متلفزة وُصفت بـ "المستفزة والصادمة".

ودفعت تصريحات الداعية المغربي البعض إلى إطلاق حملة تطالب بإقالته من منصبه في الاتحاد.

وسرعان ما انخرط في الحملة شخصيات وأحزاب تنتمي للتيار الإسلامي، الذي تربطه علاقات قوية مع أعضاء الاتحاد.

واللافت في الموضوع أن التصريحات المتداولة تعود لأكثر من أسبوعين، لكن هناك من التقطها وروج لها بحماس الآن. فما الذي تضمنته تصريحات الريسوني؟

"صناعة استعمارية"

بدأ الجدل بتداول مقاطع من حوار أجراه موقع إخباري محلي مغربي مع الريسوني في 29 من يوليو تموز الماضي.

وفي معرض رده على أسئلة موقع "بلانكا بريس" حول رأيه في قضية الصحراء، قال الريسوني إن "ما يؤمن به قطعا هو أن الصحراء وموريتانيا تابعتان للمملكة".

وأضاف الريسوني: "العلماء والدعاة والشعب المغربي" على استعداد للجهاد بالمال والنفس والمشاركة في مسيرة شبيهة بالمسيرة الخضراء والزحف بالملايين إلى الصحراء ومنطقة تندوف الجزائرية، إذا طلب العاهل المغربي ذلك".

واعتبر الريسوني أن قضية الصحراء وموريتانيا "صناعة استعمارية".

وانتقد الداعية ما اعتبرها "محاولات لاستهداف الوحدة الترابية المغربية"، متهما دولا عربية وإسلامية "بالتورط في دعم وتبني تلك الصناعة الاستعمارية".

كما تطرق الريسوني إلى العلاقات المغربية الإسرائيلية، وأدان التطبيع بين البلدين، داعيا الدولة المغربية إلى "التعويل على قوى الشعب بدلا من الاستناد إلى إسرائيل".

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تعليق رسمي من موريتانيا ولا الجزائر على تصريحات الريسوني.

غير أن كثيرا من القنوات الجزائرية والموريتانية خصصت جزءا من تغطيتها للرد على تعليقات الداعية المغربي.

انتقادات لاذعة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى قطاع واسع من المعلقين دهشتهم من ما وصفوه بـ"الخطاب الاستعلائي والمستهتر" الذي يعتمده عضو فاعل في "أحد أهم الهيئات الإسلامية".

كما استنكر معلقون ما قالوا إنه "توظيف مصطلحات دينية للترويج لمعلومات مغلوطة وأفكار تجاوزها التاريخ".

وفي المقابل، تعمق قطاع من المعلقين في تحليلهم لخطاب الريسوني. فثمة من يقول إن تصريحاته "تعكس حالة الإفلاس السياسي التي وصلت إليها بعض النخب في المنطقة".

في حين يرى آخرون أن تصريحات الداعية "كشفت عن جانب من تفكير الإسلاميين وطريقتهم في تفسير حركة التاريخ، فعادة ما يميلون إلى استدعاء زعيم قد رحل أو أحداث من التاريخ الإسلامي القديم لإسقاطها على الواقع الراهن"، على حد تعبيرهم.

كما وصف السياسي الجزائري، زواني بن يوسف، تصريحات الريسوني بـ"السقطة الكبيرة". ودعا في تغريدة إلى "إعفاء الريسوني من منصبه، لما تحمله تصريحاته من تهديد للأمن القومي العربي والإسلامي"، على حد قوله.

وعلى ذات المنوال، علقت حركة "مجتمع السلم" الإسلامية، محملة الريسوني مسؤولية تبعات تصريحه.

وقالت الحركة، التي تمثل أكبر حزب معارض في البرلمان الجزائري "إن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة لا تتحمل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة".

ولم يختلف الوضع كثيرا في موريتانيا، حيث أدان سياسيون وإعلاميون تصريحات الريسوني، ودعوا الدولة المغربية لاتخاذ موقف حازم، مثلما فعلت مع تصريحات حميد شباط السابقة.

ووصفت هيئة العلماء الموريتانيين التصريح بـ"المريب وغير الودي".

مدافعون عن الريسوني

على الجهة المقابلة، يقف البعض مدافعا عن الريسوني، ومعظمهم من المغاربة الذين يرفضون التفاوض على مسألة الصحراء.

وعبر وسمي #كلنا_الريسوني و #الريسوني_يمثلني ، أعرب مغردون عن دعمهم للريسوني، واستعانوا بمقاطع من أفلام وثائقية تشرح المقاربة المغربية لمسألة الصحراء.

لكن بعض المعلقين والكتاب المغاربة، على قلتهم، رأوا أن تصريحات الداعية "تنم عن غياب النضج السياسي لديه". كما حذر بعضهم "من تداعياتها على العلاقات المغربية المورتانية".

وثمة أيضا من تساءل عن السياقات والتوقيت الذي ظهرت فيه مقابلة الريسوني، ووصفها بأنها "تتجاوز سقطة الفقيه وزلة العالم".

اتحاد علماء المسلمين يتنصل

ومن جهته، أصدر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، بيانا أوضح فيه موقف الاتحاد من تصريحات رئيسه.

وقال القره داغي "إن تلك التصريحات تمثل الريسوني وحده ولا تمثل رأي اتحاد علماء المسلمين". وقد جاء البيان، الذي نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني تحت عنوان: "توضيح حول المقابلة التليفزيونية للشيخ أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - (الصحراء المتنازع عليها)".

ويبدو أن البيان اختزل الجدل المثار في قضية الصحراء الغربية، وهو ما أثار حفيظة البعض.

إذ يرى جزائريون ومورتانيون أن المشكلة لا تتعلق بقضية سياسية بل بتحريض للهجوم على دول مسلمة باستخدام مصطلحات مثل "الجهاد" .

ويأتي هذا الجدل قبل أيام من انقضاء سنة على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، بسبب ما وصف وقتها بـ"الخطاب المغربي المستهدف لوحدة الجزائر واستقلالها".

ففي 24 أغسطس/ آب 2021، اتهمت الرئاسة الجزائرية المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف "بسلاح متطور"، قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المتنازع عليها، وتوعدت أن الأمر "لن يمر دون عقاب".

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص. كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.