خالد حرية: مقطع فيديو يثير استياء وغضب مغردين عمانيين… فما القصة؟

قبل 49 دقيقة

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في سلطنة عمان، بعد انتشار مقطع فيديو للطباخ الإماراتي خالد حرية، اعتبره كثيرون مسيئاً للشعب العماني.

وظهر حرية بالمقطع المصور برفقته أحد مشاهير سناب شات الإماراتي خليفة المعمري وهو يوزع المال على الأطفال أثناء تواجده في ظفار جنوب سلطنة عمان ضمن ما يعرف بخريف ظفار.

وانتقد كثيرون خالد حرية وخليفة المعمري، واعتبروا أن المبادئ والقيم لا تباع ولا تشترى على حد قولهم.

فقال سالم السالمي: "المبادئ والقيم لا تشترى ولا تُباع، فإن كان حرية يظن بأن كسب الود والحب بتوزيع ريالات على الأطفال وبعض المتسولين، فتلك غاية سرعان ما يبطل مفعولها، وأبناء عمان الأوفياء، لديهم من الكرامة والعزة، إلا من خُدع من الأطفال الذين لا يُسألون عما حدث، بينما لا عزاء لذويهم".

وطالب مغردون شرطة عمان بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالمهزلة، وطرد خليفة المعمري من صلالة.

فقال عصام الشنفري: " خالد حرية، الموضوع كبر عن حده وأخذ منحنى آخر، نرحب بضيوف خريف ظفار‬ ونحترم ونقدر الجميع لكن ليس بهذه الطريقة، أطالب بطرد خليفة المعمري‬ من صلالة لأنه كبر الموضوع ومسخها، أتمنى من شرطة عمان السلطانية‬ التدخل وإيقاف هذه المهازل".

وعقب تداول الفيديو والانتقادات التي طالته، شن خليفة المعمري هجوما عنيفا على منتقديه شارحا قصة الأموال التي وزعت على الأطفال.

وفي المقابل اعتبر عمانيون أن ما قام به خالد حرية لا يعتبر إهانة للشعب العماني.