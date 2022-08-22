راغب علامة: استياء من صوره مع زوجة سفير العراق بالأردن ووزارة الخارجية تتدخل

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، صور زوجة السفير العراقي مع الفنان اللبناني راغب علامة تثير جدلا

أثارت صور للفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، جدلًا واسعا في العراق دفع وزارة خارجية بلاده لاستدعائه، وهو ما أثار بدوره استياء نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان. فما تفاصيل القصة؟

تغريدات راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة قبل يومين تغريدة مصحوبة بصور أعرب فيها عن شكره للسفير العراقي، قائلا: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة".

وتابع الفنان راغب علامة في تغريدته: "أسعدني جدا لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

وتسببت حملة الانتقادات الموجهة إلى راغب علامة وسفير العراق في الأردن، بحذف السفير لحسابه عبر تويتر، فيما اكتفى راغب علامة بتحويل حسابه ليصبح خاصا.

وبدورها نقلت قناة الشرقية العراقية، تصريحات خاصة من الفنان اللبناني راغب علامة قال فيها إنه "يرفض الحديث لوسائل الإعلام عن صوره مع السفير العراقي حيدر العذاري وحرمه"، واكتفى بتوجيه رسالتين.

فقال علامة: "تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب".

كما أكد أنه "إن كان للضجة التي أثيرت خلفيات أخرى، لا دخل لنا فيها، أنا فنان والتقط الصور مع كل من يحبني".

وأضاف: "فليعودوا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)".

استياء عبر مواقع التواصل

واتهم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السفير العراقي بالإساءة للعراق، وخرقه لبروتوكولات العمل الدبلوماسي وللأعراف الاجتماعية في البلاد.

وعبر عراقيون عن غضبهم من تلك الصور مؤكدين أنها "غير لائقة لزوجة شخصية دبلوماسية".

ودعا مغردون إلى حذف صور زوجة السفير والاكتفاء بتوجيه النقد للسفير حيدر العذاري باعتباره لم يلتزم بالأعراف الدبلوماسية.

فقال الدكتور علي الجابري: "قضية السفير العراقي في الأردن أصبحت معروفة للجميع، لذا أدعو جميع المغردين إلى حذف صورة السيدة زوجته والاكتفاء بتوجيه النقد إليه باعتباره لم يلتزم بالأعراف الدبلوماسية، ليس من شيمنا ولا أخلاقنا التشهير بالنساء العراقيات مهما كان الخطأ، خاصة إذا كانت المرأة غير منخرطة بالسياسة".

مدافعون عن السفير

وفي المقابل دافع آخرون عن السفير العراقي، ومن بينهم النائب السابق مشعان الجبوري الذي قال: "حيدر العذاري واحد من أفضل سفراء العراق وأنجحهم وتميز بتفاعله مع قضايا الجالية العراقية في الدول التي عمل فيها، ونشر صور خاصة لاستضافته فناناً مشهوراً في بيته لا يستحق مثل هذه الضجة، ولذلك أعتقد أن ردود الفعل الغاضبة تعبر عن حقد وكراهية الناس للنظام السياسي ولكل ما يرتبط به".

وتساءل آخرون عن "الجريمة التي ارتكبها السفير حتى يعاقب"، مؤكدين أنه "يحاسب على عمله كسفير لدولة العراق وليس على تصرفات زوجته".

الخارجية العراقية

ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، وذلك بعد ساعات من نشر المغني اللبناني راغب علامة صورا له مع السفير وحرمه، وُصفت بأنها غير لائقة لمن يعمل في السلك الدبلوماسي.

إذ قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان عبر موقع تويتر، إن الوزارة "ستستقدم" السفير حيدر العذاري إلى بغداد.

وفي تغريدة ثانية قال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة د. أحمد الصحاف: "إن الخارجية تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف: "ستتخذ الخارجية الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

نقابة محترفي الموسيقى والغناء

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من جانبها أصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بيانا استنكرت فيه استدعاء بغداد لسفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية قضية الصور مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وقالت النقابة في بيان لها: "بعد ما شاهدناه وقرأناه عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية على خلفية التقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامة نؤكد أن التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو أمر طبيعي ولا يمكن رفضه، خاصة وأن الفنان يكون متواجدا بين أهله ومحبيه ومعجبيه".

وأضاف البيان: "لذلك، فإن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامة، وإنه لم يكن موجها للفنان المذكور فقط، إنما موجه لكل فنان، خاصة وأن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس، فإن الفنان ومن أي بلد كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيرا له".