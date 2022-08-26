شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة: لماذا أغضبت تصريحات قديمة لها مغردين في مصر؟ وكيف ردت عليهم؟

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، facebook

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوماً حادا على الدكتورة شيرين غالب، نقيبة أطباء القاهرة وأستاذة الطب الشرعي والسموم بكلية طب جامعة القاهرة، بعد انتشار مقطع فيديو من كلمة مطولة ألقتها أثناء حفل تخرج طالبات كلية طب الأزهر بجامعة أسيوط.

وقد أثار المقطع، الذي اشتمل على نصيحة من النقيبة للطبيبات الخريجات، ضجة وانقساما واسعين، إذ اعتبر كثيرون أنها "تحصر المرأة في صورة نمطية معتادة تقتصر على رعاية الأسرة والمنزل"، بينما أيدها فريق آخر يرى أن "رعاية الأسرة لها الأولوية على عمل المرأة".

تصريح نقيبة أطباء القاهرة

بدأ الجدال حول الموضوع عندما تداول المستخدمون فيديو تصريحات شيرين غالب، الذي قالت فيه: "كلمة بس للطبيبات الجمال اللي متخرجين النهاردة، أنت بيتك ثم بيتك، أولادك وبعدين مهنتك، أوعي حد يقول لك مهنتك قبل ولادك، أوعي، حضرتك لو قعدتي في بيتك في مليون طبيب بره هيعالج، لكن لو سبتي ولادك ملهمش غير أم واحدة هو أنت".

المجلس القومي للمرأة يرد

وعبر الحساب الرسمي للمجلس القومي للمرأة على فيسبوك، علقت رئيسته مايا مرسي على حديث شيرين غالب قائلة: "كنت أتمنى أن تقف نقيبة أطباء القاهرة قائلة للبنات الخريجات: لقد واجهت صعوبات كثيرة لكي أنجح وأحقق ما ترونه اليوم، وسأعمل وأجتهد على أن أحقق لكم خدمات ورعاية أسرية في كل أماكن العمل، لكي تنجحوا في كل الأماكن وفي كل التخصصات. ما واجهته من صعوبات وتحديات للموازنة بين عملي وأسرتي سأعمل على تذليله".

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: "المهم والأهم أن تساعدوا في بناء وطن يحتاج لكل دقيقة من العمل والعلم والاجتهاد"، كما أعربت عن تمنياتها لكل طبيبة ناجحة ومتميزة بالنجاح في بيتها وفي أسرتها وفي عملها، مؤكدة أن "اختيار مهنة الطب بكل تخصصاتها لا يعني أن الطبيبة ستهمل أسرتها".

وتقدمت مايا مرسي بالتحية "لكل طبيبة في مصر قدمت الخدمة لمريض وأنقذت حياة إنسان في أصعب التخصصات، ولكل أسرة طبيبة تعلم علم اليقين أن الأم العظيمة تقدم كل دقيقة من حياتها خارج المنزل في علاج وإنقاذ إنسان".

مغردون غاضبون

وقد شنت مغردون هجوما لاذعاً على نقيبة الأطباء، وتساءل بعضهم: "لماذا تطالب المرأة دائماً بترك عملها؟ لماذا لا يطلب ذلك من الأطباء الرجال؟"

فيما تعجب آخرون من أن غالب "لم تترك وظيفتها بما يوافق تصريحاتها".

بينما رأى فريق ثالث أن "كلام غالب ليس خطأ ولكن الخطأ في توقيت تصريحاتها".

كما تفاعلت مغردات من خارج مصر مع تصريحات نقيبة أطباء القاهرة، وأكدن أن "الوظيفة هامة جدً لكل سيدة".

غالب تعلق

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وفي أول رد فعل لها على الهجوم التي تعرضت له، كشفت غالب لصحيفة محلية مصرية أن "تصريحاتها جاءت ضمن كلمتها أثناء حفلة تخرج منذ عام مضى، وأن مقطع الفيديو هو جزء أخير من كلمة طويلة مدتها 20 دقيقة".

وتابعت قائلة: "كنت خلالها أوجه للطبيبات نصيحة حول ما يتعين عليهن فيما يخص عملهن ومستقبلهن المهني. كلمتي واضحة تمامًا وأنا أعيدها مرة ثانية وثالثة. قلت: أطفالي أهم حاجة، لكن العمل مهم للمرأة بدليل أني حصلت على ماجستير ودكتوراة في الطب الشرعي وفي السموم وأنا المرأة الوحيدة في الوطن العربي التي منحتها الكلية الإنجليزية زمالة الطب الشرعي، وأول نقيبة أطباء امرأة في القاهرة، وعُرض على أمس منصب مدير وحدة في كلية القصر العيني".

وأضافت غالب: "أسافر خارج مصر باستمرار وألقي محاضرات في دول العالم، وكرمت في جميع أنحاء العالم، فكرمني رئيس جمهورية تايوان وحصلت على تكريمات أخرى من ألمانيا والهند وإندونيسيا وهولندا. الحمد لله أنا ناجحة وبالتأكيد أنا لا أقول للبنات الزمن المنزل، المهنة ثم المهنة ثم المهنة، لكن أولًا أهتم بأطفالي".

كما أوضحت: " لقد بدلت تخصصي من الباطنة والجهاز الهضمي، رغم أني كنت أحقق نجاحًا به وأحبه وذلك لأن البقاء خارج المنزل طوال الليل لا يناسبني وهذه هي حياتي، وكنت أقول لكل بنت اختاري تخصصا يناسب وضعك المنزلي، وإذا كان لديك في حياتك من يساعدك، مثل والدتك أو مساعدة في المنزل، اختاري تخصص جراحة.. كل ما طالبت به الخريجات أن يجدن صنع توازن بين العمل والمنزل".

دفاع عن النقيبة

وفي المقابل، تضامن عدد كبير من المدونين مع نقيبة أطباء القاهرة، مؤكدين أن "رأيها متزن ومحايد وفي مصلحة السيدات وعائلاتهن".

ومن جهته، أيد الداعية الإسلامي عبد الله رشدي تصريحات غالب عبر حسابه على تويتر، وأكد تضامنه معها.

كما لفت مغرد إلى أن "إيلون ماسك قد كتب تغريدة قبل أسبوع تحمل نفس المعنى ولكنه لم يتعرض لنفس الهجوم".

بينما دافعت مغردات عن غالب وقلن إن "كل ما طلبته ترتيب أولوياتها حسب ظروفها".

كما أشار فريق إلى أن "بعض مجالات العمل قد لا تناسب السيدات وقد يواجهن متاعب بسببها".

استشاري أسري: "نحتاج بحاجة إلى توازن في التفكير"

وقد تحدثت بي بي سي مع الاستشاري النفسي والأسري د. إكرام خليل لمعرفة رأيها في الضجة التي أثارتها تصريحات غالب. وفي بداية حديثها لفتت خليل إلى "وجود عدم توازن في التفكير في المجتمعات الشرقية، فلدينا اتجاهان متضادان، إما أن تهتم السيدات بعملهن أو بعائلاتهن. ليست هناك منطقة وسط بين الجانبين"، ودعت لإحداث "توازن بين الجانبين: العمل والأسرة".

وأضافت: "السيدات بحاجة لأن يحترم الرجال احتياجاتهن وعملهن، وأن يكون لديهن كيان مستقل، وفي بالمقابل تحترم السيدات الرجال، ويضعن البيت أولوية لهن وإن كن ناجحات، ليفتخر أبناؤهن بهن. ولكل سيدة ظروفها الخاصة التي تختلف عن الأخريات، وبالتالي لا يمكن تعميم هذه التصريحات، لكن هناك قواعد لا يمكن مخالفتها أبداً".

-وما هي هذه القواعد؟

"المرأة من حقها أن تخرج وأن تعمل وأن يكون لها كيان مستقل. كما نطالب الرجال بالتغير قليلا بشأن عمل المرأة، فهي تحتاج إلى مساندته ورعايته واحتضانه لها، لأن هذا سينعكس عليها وعلى أسرتها وعلى أبناءها. وفي المقابل، يجب على كل السيدات احترام أزواجهن ووضعهم على رأس أولوياتهن".

"وهناك سيدات لا يجدن إحداث هذ التوازن. فلم لا يترتبن أولوياتهن بين العمل والمنزل؟ وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع مساعدتهن لإحداث هذا التوازن، لأنهن لن يستطعن تحقيقه بمفردهن".

-إذاً ما تفسيرك لحملة الهجوم على نقيبة أطباء القاهرة وللجدل الواسع حول تصريحاتها؟

"لدينا في مصر مدرستان، الأولى تؤيد المرأة بشدة وتضع في اعتبارها أن هذه المرأة لم يكن لها صوت لأعوام طويلة، وقد تحررت من القيود الآن، ولذا يجب مساندتها بأي شكل"."

"والأخرى تدعم بقاء المرأة داخل الإطار التقليدي الذي طالما وضعت فيه، بل وتحرص أن تؤكد على ذلك في جميع المناسبات والظروف، وبالتالي تعدد هذه الأصوات في المنابر الإعلامية وعبر مواقع التواصل يسبب هذا الجدل الدائم في كل ما يخص المرأة".

-وما الحل إذاً؟

"الوعي يبدأ من السيدات أنفسهن. يجب أن يعرفن حقوقهن وواجباتهن، حتى يستطعن الموازنة بينها. وفي الوقت نفسه، لا تسئ السيدات استخدام الحقوق التي تكفل لهن العمل والخروج بحرية".

"ونحن نعلم جيدا حجم المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الجيل الجديد بسبب غياب الأسرة والأم تحديداً، وبالتالي كانت نقيبة أطباء القاهرة تود لفت الانتباه إلى هذه النقطة لا أكثر، بسبب المخاطر المحيطة بالأبناء الآن".