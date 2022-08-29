مصطفى بركة: حزن عارم في ليبيا بعد مقتل الفنان الكوميدي خلال الاشتباكات في طرابلس

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أثار مقتل الممثل الكوميدي الليبي الشهير مصطفى بركة خلال الاشتباكات في طرابلس صدمة كبيرة بين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول واسع لمقاطع فيديو وصور نشرها الفنان الليبي على صفحاته قبل تأكيد خبر مقتله.

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، الفنان الكوميدي مصطفى بركة

وأكدت تقارير إعلامية ليبية مقتل الممثل الكوميدي يوم السبت، بعد إصابته برصاصة في صدره، خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والتي خلفت اثنين وثلاثين قتيلاً على الأقل وأكثر من مائة وخمسين جريحاً.

وتسبب مقطع الفنان الكوميدي مصطفى بركة بموجة واسعة من الغضب والحداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للفنان الكوميدي قبل مقتله، وهو يظهر ببث مباشر عبر صفحاته، وينقل من خلاله الاشتباكات التي كانت تدور حوله. وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الفنان الليبي لقي حتفه بعد وقت قليل من ظهوره ببث مباشر على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تداول ليبيون مقطع فيديو يظهر ما يعتقدون أنها "الكلمات الأخيرة" للفنان والتي يستشعر بها في الخطر، إذ قال في البث المباشر "دعوني التقط صورة أخيرة قبل الموت".

وأعرب مغردون عن حزنهم على ما وصفوه بـ "نهاية حزينة ومؤسفة"، لشخص وفنان كان يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد ويرسم الابتسامات على وجوه الجماهير.