مباراة الزمالك والهلال: تصريحات مرتضى منصور حولها تثير الجدل ومغردون يتهمونه بـ"التسول"

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أثارت تصريحات لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حول الجوائز المالية لنهائي كأس السوبر المصري السعودي، الذي سيجمع الزمالك والهلال السعودي في قطر، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية.

وقال منصور في معرض حديثه مع لاعبي فريقه قبل سفرهم إلى قطر: "أتمنى أن نحصل على المليون ونصف دولار مكافأة بطولة السوبر وحتى المليون التي سيحصل عليها الخاسر، وأتمنى على اللجنة المنظمة أن تعطينا إياها لنجمع الـ2.5 مليون دولار. السعودية لديها بيت الله والكعبة والخلفاء الراشدين وبترول ربنا يزيدهم وهم ليسوا بحاجة للأموال..".

ويقام السوبر المصري السعودي هذا العام، بين بطلي الدوري في البلدين، على هامش افتتاح ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول المقبل.

"#نادي_الزمالك_للتسول"

ولم تلق تصريحات رئيس نادي الزمالك صدى جيدا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية وقطر.

وأطلق ناشطون عدة وسوم قاسية، هاجموا فيها منصور واتهموه بـ"التسول"، وكان أحدها: #نادي_الزمالك_للتسول .

واستغرب البعض صدور مثل تلك التصريحات من رئيس نادي كبير كالزمالك، واعتبروا أنها: "إهانة للنادي ولمصر كلها".

الزمالك والأهلي

تصريحات منصور وصخب الأجواء قبل المباراة دفعا بعض المغردين، من بينهم الناقد الرياضي السعودي أحمد العجلان، للقول إن الجمهور السعودي كان يتمنى مواجهة الأهلي المصري بدلا من الزمالك لأنه بحسب تعبيره: "كبير إفريقيا وكبير مصر".

وهو ما استدعى ردا من جمهور نادي الزمالك، الذي "رفض الاستخفاف ببطل الدوري المصري لهذا العام".

بينما آثر آخرون التعليق على الموضوع بالسخرية، واستخدموا صورة للممثل المصري عادل إمام وهو يتسول في أحد أفلامه القديمة.

وفي قطر، تعالت أصوات وصفت تصريح منصور بـ"المستفز"، وطالبت الهلال بالفوز "للحصول على الجوائز المالية كاملة".

وفي المقابل، اعتبر آخرون أن الحملة على الزمالك "معروفة المصدر" وأن كلام منصور "لا يستحق كل هذا الضجيج".

ويرى هذا الفريق من المغردين أن "منصور لم يكن جادا عند حديثه عن الجوائز المالية" وأن كلامه ما هو إلا "نوع من الدعابة".

واتهم البعض جماهير أندية أخرى، وبالأخص جمهور النادي الأهلي، بالوقوف وراء الحملة على نادي الزمالك ورئيسه.

تاريخ من تصريحات مثيرة للجدل

ولا يعد التصريح المثير للجدل لرئيس نادي الزمالك الأول من نوعه، فقد خاطب الأندية السعودية في مارس/ آذار الماضي وطالبها بالابتعاد عن اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري.