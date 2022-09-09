الملكة إليزابيث الثانية: كيف تفاعل مغردون ومدونون عرب مع وفاتها؟

قبل 44 دقيقة

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وفاة الملكة إليزابيث الثانية تثير تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، وقد أعرب مغردون ومدونون عن حزنهم ومواساتهم وشاركوا بعض اللحظات التاريخية من حياة الملكة.

التفاعل مع الحدث بدأ قبل الإعلان الرسمي للوفاة، عندما أصدر قصر باكنغهام بيانا تحدث فيه عن تدهور في حالة الملكة الصحية.

وسرعان ما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عند تأكيد القصر وفاة الملكة رسميا بعد ظهر الخميس أثناء وجودها في مقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا.

وأفاد بعض رواد موقع تويتر عن توقف خدمة الموقع لوقت قصير بعد إعلان نبأ وفاة الملكة، وقد عزا مختصون في تقنيات مواقع التواصل ذلك إلى التفاعل الشديد من المغردين في تلك اللحظة.

#الملكة_إليزابيث

وقد استخدم المغردون العديد من الوسوم للتفاعل مع الحدث، كان أبرزها: #الملكة_إليزابيث و #QueenElizabeth .

وعبر كثير من المغردين عن حزنهم العميق ومواساتهم برحيل الملكة وتحدث البعض عن صفاتها، وكيف كانت "شخصية ملهمة وملكة عظيمة ووقورة" بحسب وصفهم.

وكان وسم #جسر_لندن أيضا من بين الوسوم الأكثر تفاعلا، إذ أبدى المغردون اهتمامهم بمعرفة البروتوكولات والإجراءات التي ستعتمد في بريطانيا بعد إعلان نبأ وفاة الملكة.

وشارك بعض المغردين صورا من أمام قصر باكينغهام حيث توجهوا برفقة جموع الناس من مختلف أنحاء بريطانيا لوضع باقات الزهور وتعبيرا عن حزنهم ومشاعرهم في تأبين الملكة التي حكمت المملكة المتحدة لأطول فترة.

وتساءل البعض عن احتمال إلغاء الأنشطة الرياضية، وبالأخص مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حدادا على وفاة الملكة.

وفي وقت لاحق، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الشائعات، وأعلنت إلغاء مباريات هذه الجولة من الدوري وتأجيلها إلى وقت لاحق.

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ونشر كثيرون صورا إرشيفية لزيارات الملكة الراحلة إلى بعض الدول العربية، كان من بينها سلطنة عمان والسودان وتونس.

ولفت عدم زيارة الملكة إليزابيث الثانية لإسرائيل ولا للأراضي الفلسطينية، أنظار بعض المغردين، وعزا بعضهم الأمر إلى الصراع العربي الإسرائيلي.

ولم تكن التغريدات التي تحدثت عن وفاة الملكة كلها إيجابية، إذ أشار البعض إلى أن الملكة الراحلة عاصرت "استعمار بريطانيا للعديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية".

رؤساء ومشاهير عرب ينعون الملكة الراحلة

وفور شيوع نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، توجه العديد من القادة والمشاهير العرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم ومواساتهم لرحيلها، وأشادوا بالقيم والصفات التي تمتعت بها.

فاعتبر تميم بن حمد، أمير دولة قطر "أن العالم فقد برحيل الملكة رمزا إنسانيا كبيرا".

كما قدم الرئيس المصري تعازيه للشعب البريطاني، وأبدى ثقته الكاملة "في قدرة الملك تشارلز على سد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".