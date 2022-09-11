كيف تفاعل مغردون عرب مع تنصيب تشارلز الثالث ملكا؟

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك تشارلز الثالث

اهتم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بتنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته ‫الملكة إليزابيث الثانية‬.

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش الملك الجديد رسميا، خلال حفل تاريخي متجذر في التقاليد، ولم يحدث منذ أكثر من سبعة عقود

ردود فعل رسمية

وبمناسبة اعتلاء الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة الشمالية العرش، غرد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة الاستثنائية".

ومن جهته، غرد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، قائلا: "كل التهنئة للشعب في بريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية بمناسبة اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش. تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، وللشعب البريطاني الصديق دوام الازدهار والتقدم".

وبحسب وزارة الخارجية السعودية فقد بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش".

ومن جهته بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تهنئة، إلى جلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة، متمنيا لجلالته التوفيق والسداد وللشعب البريطاني مزيدا من التطور والنماء".

وبدوره بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد ونائبه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ببرقيتي تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، متمنين له "كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة".

ردود فعل شعبية

فور تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، تصدر اسم الملك الجديد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

قال الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان: "أجمل التهاني لجلالة الملك ‫تشارلز الثالث‬، بمناسبة اعتلائه العرش ملكًا للمملكة المتحدة مع أطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والرقي للمملكة والشعب البريطاني الصديق، كان لي الشرف بأن أكون رئيسًا لبعثة الشرف لجلالته عند زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، ووجدت فيه المحبة الصادقة لعُمان".

وقال الناشط اليمني علي البخيتي: "أبلغ التعازي للملك تشارلز الثالث وللشعب البريطاني ولكل محبي الأسرة المالكة في وفاة ‫الملكة إليزابيث‬، وتهانينا باعتلائه عرش المملكة المتحدة، استمرار الأسرة المالكة واخلاصهم في تأدية واجباتهم دعامة لاستقرار وأمن وسلام هذا البلد العظيم".

كما وأشاد آخرون بالملك واحترامه للإسلام ومعاداته للإسلاموفوبيا

فقال الدكتور محمد الهاشمي الحامدي: "ملكنا الجديد، تشارلز الثالث، مشهور باحترامه للإسلام، ومعاداته للإسلاموفوبيا".

ولم تكن التغريدات التي تحدثت عن تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا كلها إيجابية، إذ أشار البعض إلى "استعمار بريطانيا للعديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية". وشارك آخرون صورا للأميرة الراحلة ديانا، مسترجعين ذكريات وفاتها وموجهين سهام النقد للعائلة المالكة.

واحتلت صور التنصيب مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

تشارلز الثالث

أُعلن تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سان جيمس بثت لأول مرة على الهواء مباشرة.

وتعهد الملك الجديد مجددا على الملأ بتحمَل مسؤولياته، وبأن يحذو حذو والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.