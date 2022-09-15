فرقة مياس اللبنانية: تفاعل رسمي وشعبي عربي وعالمي بعد فوزها بلقب أشهر برنامج مواهب أمريكي

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فرقة الرقص اللبنانية مياس

تصدر اسم فرقة الرقص اللبنانية مياس مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد فوزها بالنسخة السابعة عشرة من برنامج المواهب الأميركي "America's got talent".

وقد أُعلنت النتيجة صباح الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بعدما وصلت الفرقة إلى المرحلة النهائية لتتنافس مع الأسترالية كريستي سيلارز.

تهنئة رسمية في لبنان

وقد هنأ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الفرقة اللبنانية، إذ غرد قائلا: "فوز فرقة "مياس" بأهم برامج المواهب العالمية مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم. هنيئاً لشابات "مياس" ومدربهم وسائر مسؤولي الفرقة هذا النجاح، وشكراُ لجهودكم وإبداعكم لأنكم زرعتم الأمل والضوء في قلوبنا جميعاً".

وقرر الرئيس عون منح فرقة "ميّاس" وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، "تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية".

كما هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الفرقة، وغرد عبر حسابه الرسمي: "مجددا يتجلى الإبداع اللبناني بعرض رائع لفرقة "ميّاس" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل أن يكون النجاح ملازما دائما لها. مبروك الفوز وإلى المزيد من التألق".

وكتب رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري: "فرقة "مياس" … أجمل الناس ... مبروك".

ومن جهتها هنأت "قيادة الجيش اللبناني فرقة "ميّاس" بمدربيها وأعضائها على فوزها في مسابقة America's got talent، حاملةً إلى العالم رسالة لبنان المُشرق النابض بالحياة. نحو مزيد من التألق والنجاح".

وبدورها، غردت وزارة السياحة اللبنانية عبر حسابها الرسمي: "حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع فرقة مياس اليوم يلّي بفوزها خلّتنا نرجع رغم كل الظروف لمجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم كلو. مبروك مياس. رفعتو اسم لبنان بالعالم ورفعتو رأس كل لبناني ببلدنا".

تهنئة فنية وإعلامية

وهنأ عدد من الفنانين اللبنانيين والممثلين والوجوه الإعلامية فرقة مياس بالفوز، ومن ضمنهم الفنانة نجوى كرم، التي عبرت عن فرحها بالقول: "شي بيكبّر القلب، هيدا انتصار ومجد للبنان. ألف مبروك ميّاس".

ومن جهته، قال الفنان اللبناني رامي عياش: "نجاح اللبناني غالبا بيكون بمجهود خاص، ‏مياس بتمنالكم مستقبل مشرق ومسيرة ناجحة وطويلة".

تهنئة عربية وعالمية

الفرحة بفوز مياس لم تقتصر على اللبنانيين، إذ اعتبر كثيرون أن فوزها "يمثل الشعوب العربية قاطبة".

وبعد الفوز المبهر لفرقة مياس اللبنانية، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري: "فِرْقَةُ ميّاس والتي أبْهرتِ العالمَ قد منحتْنا صورةَ لُبنانَ الذي نُحبّ لبنانُ العُمْلةُ النّادرةُ والتي ستبقى جوهرةَ العرب…".

وعبرت النجمة العالمية، صوفيا فيرغارا، عن إعجابها الشديد بأداء فرقة مياس في العرض الأخير من برنامج المواهب الأمريكي، وقالت في تغريدة: "أنا فخورة جداً بكم، تستحقون الفوز".

واجتاح اسم صوفيا مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ونوه كثيرون بدعمها لفرقة مياس، وتفاعل مغردون مع القلادة الذهبية التي ارتدتها حول عنقها، والتي قدمتها لها الفرقة اللبنانية والتي حملت فيها أرزة لبنان.

فرحة شعبية في لبنان

وبعد إعلان النتائج، اجتاحت الشوارع اللبنانية موجة من الفرح، اعتبرها البعض حاجة ملحة في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية ومعيشية صعبة تشهدها البلاد.

فقالت نسرين وظاهرة: "بزمن الانهزامات والانكسارات السريالية المتتالية بلبنان فرقة مياس‬ بتخرق الفضاء العالمي لتخبّر حكاية لبنان‬ الحقيقية".

ومن جهته، قال الفنان اللبناني باسم مغنية: "لبنان‬ بلد التناقضات، هل يعقل لبلد فيه كل هذه الأزمات وعدد سكانه 4 ملايين نسمة ومساحته لا تتعدى 2% من مساحة بعض الدول وأزمة اقتصادية ليس لها مثيل في التاريخ وانفجار هز الكون أن ينتج في شهر تأهل لكأس العالم‬ في كرة السلة‬ والنجاح العالمي لفرقة ‫مياس‬؟"

كما ظهرت بعض علامات استفهام عن الأسباب التي تدفع إلى بروز طاقات ومواهب عربية في الخارج أكثر من دولهم الأصليّة.

فرقة مياس

تتكون فرقة الرقص الاستعراضية اللبنانية مياس من مجموعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة.

وقد أسس هذه الفرقة مدرب الرقص المعروف نديم شرفان، إذ واتته الفكرة ونفذها في عام 2013.