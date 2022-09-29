ولاء زايد: جريمة مروعة تهز الشارع المصري والنائب العام يتدخل… فما القصة؟

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في مصر بعد جريمة قتل نفذت بحق الصيدلي ولاء زايد على أيدي زوجته وعائلتها.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين المجني عليه وزوجته الأولى، بسبب زواجه من أخرى.

#القصاص_من_قتله_ولاء

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #القصاص_من_قتله_ولاء مطالبين من خلاله بمحاسبة الجناة.

النائب العام المصري

ومن جهته، أمر النائب العام المصري "بحبس سبعة متهمين في واقعة وفاة صيدلي في منطقة حلوان جنوب القاهرة، بتهم احتجاز المجني عليه وتعذيبه وترويعه، الأمر الذي انتهى بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته".

وبحسب بيان النيابة الذي صدر الأربعاء، فقد "نشبت الخلافات بين الصيدلي ولاء زايد وأسرة زوجته الأولى بسبب طلبها تطليق زوجته الثانية التي تزوجها مؤخرا، وهو ما رضخ له المجني عليه أثناء تعرضه للعنف البدني".

وقال شهود عيان من أسرة المجني عليه للنيابة إن الصيدلي استغاث بأسرته من محاولة أهل زوجته الأولى إكراهه على تطليق الزوجة الثانية، وطلبوا بدورهم من جيرانه وحارس العقار التدخل، قبل أن يسمع الجيران صوت ارتطام جثمان المجني عليه بالأرض.

ووفقا للنيابة، فإنها "رصدت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الزوجة الأولى للصيدلي، وستة من أفراد أسرتها ومعارفهم، بقتله عمدا وإلقاءه من شرفة منزله".

ونفت النيابة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن أسرة المجني عليه وابنه قد شهدوا إلقاء المتهمين للمجنى عليه عمدا من الشرفة.

كما نقلت عن تحريات الشرطة أنه فعل ذلك بنفسه بسبب الضغط النفسي والعنف البدني الذي تعرض له من المتهمين.

وندبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ومعاينة شقة المجني عليه لمعرفة ما حدث من عنف في مكان الحادث.

مواقع التواصل الاجتماعي

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحدث كثيرون عن ازدياد هذا النوع من الجرائم في مصر والخوف من تكراره.

وتحدث كثيرون عن الواقعة وتفاصيلها.