بسبب "إيحاءات جنسية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تعتقل شخصاً

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في المملكة العربية السعودية بعد إعلان الأمن العام السعودي القبض على شخص تَلَفَّظَ بعبارات "خادشة للحياء" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخص آخر.

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر "قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية".

وبحسب البيان فقد "جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه".

وتداول ناشطون بشكل كبير المقطع المصور الذي نشرته السلطات عبر حساب سناب الداخلية على تطبيق سناب شات.

ونوه كثيرون بسرعة الداخلية بالتحرك والقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو.

فقال باسم: "انحطاط أخلاقي وشيء مقزز للأمانة، نشكر وزارة الداخلية في سرعة القبض على هذا الشخص ومن على شاكلته، الا يعلم هؤلاء الأشخاص أن هناك أطفال و90% ممن يتابعون البثوث هم صغار بالسن وإذا تأثروا بفكرك المنحرف ستكون سبب في انحرافهم وبتكون في رقبتك ليوم الدين".

وطالب كثيرون السطات السعودية بمعاقبته ومنعه من الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال عبد الإله: "أتمنى تغليظ عقوبته ومنعه من الظهور في مواقع التواصل مدى الحياة، اللّي مثله ما ردعه دين ولا منعته تربية ولا سكتته مروءة الرجال".

القانون السعودي

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قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، في وقت سابق، إن القانون السعودي يعتبر الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي تُجَرم صاحبها وتوقع عليه عقوبات قضائية.

وأوضحت الصحيفة أن القانون يفرض عقوبات صارمة تصل للسجن مدة قد تبلغ في تقدير القاضي -حسب الواقعة والظروف- خمس سنوات، أو بغرامة ثلاثة ملايين ريال (798 ألف دولار)، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن قانونيين، فإن النيابة العامة تتولى التوجيه بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء تنتشر خاصة في برامج البث المباشر التي توفرها مواقع التواصل.