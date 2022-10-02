محمد صلاح: قلق في مواقع التواصل من أداء النجم المصري مع ليفربول في بداية الموسم

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أثار الإخفاق الجديد لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وغياب محمد صلاح عن التهديف، قلقا لدى جماهير النادي الإنجليزي حول مستوى النجم المصري المتراجع منذ بداية الموسم وتساؤلات عن أسباب ذلك التراجع.

وأخفق فريق ليفربول في تحقيق الانتصار أمام نظيره برايتون وتعادل الفريقان إيجابياً بنتيجة 3/3 خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت.

وحقق ليفربول انتصارين فقط من أصل سبع مباريات لعبها منذ بداية الموسم، ليواصل النادي الإنجليزي سلسلة نتائجه السلبية مؤخرا.

وواصل محمد صلاح صيامه التهديفي وظهوره المتواضع والباهت.

وحصل النجم المصري على تقييم منخفض كان الأقل بين زملائه في الفريق بحسب موقع "سوفا سكور".

وبحسب المحللين يعيش محمد صلاح أسوأ بداية له بقميص ليفربول في البريميرليغ، حيث سجل هدفين فقط حتى الآن.

#محمدـ_صلاح

مستوى صلاح المتذبذب منذ بداية الموسم، أثار قلقا واسعا لدى جماهير ليفربول عامة ومحبي النجم المصري خاصة.

وتساءل كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب ظهور صلاح بمستوى باهت وفشله في صنع الفارق أو إحداث خطورة حقيقية على المرمى في المباريات الأخيرة.

وقال البعض إن صلاح افتقد للدقة والشراسة في الفترة الأخيرة.

ودعا آخرون النجم المصري إلى الابتعاد عن الميديا والإعلانات والتركيز أكثر على تحسين مستواه.

وتساءل مغرد: "هل شبع صلاح بعد ما حقق كل ما يتمناه مع ليفربول بما فيه الراتب والبطولات؟"

"مشكلة مدرب"

ورأى كثيرون أن المسؤول الأول عن انهيار الفريق وعدم تقديم اللاعبين للمستوى المطلوب، هو يورغن كلوب مدرب الفريق.

واعتبر بعض من تبنى هذا الرأي أنه "عندما ينخفض مستوى لاعب ما دون غيره من زملائه، قد يلام اللاعب وتلقى المسؤولية عليه، إنما، عندما ينخفض مستوى عدد كبير من اللاعبين، كما هو الحال في ليفربول، يصبح المدرب هو المسؤول".

وطالب البعض، "الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر ويخرجون ما تضمر به قلوبهم من حقد على صلاح" أن يتوقفوا عن ذلك، لأن "العيب ليس في صلاح، واللوم يقع على الفريق كله ومدرب الفريق".

لكن بعض المغردين رأوا أن المشاكل التي يعاني منها صلاح وليفربول هي "عدم عودتهم من نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسروه أمام ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي واستمرار تأثير خسارة ذلك النهائي على معنويات الفريق".

ثقة بعودة مستوى صلاح

في المقابل أثنى كثيرون على مسيرة صلاح المميزة في الأعوام الأخيرة، مبدين ثقتهم المطلقة بعودة النجم المصري إلى مستواه المعهود قريبا.