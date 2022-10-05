كأس العالم 2022 : حملة "اظهر احترامك" تتصدر تويتر في قطر مع اقتراب إنطلاق البطولة، فما القصة؟

قبل 25 دقيقة

التعليق على الصورة، عامل في ملعب كرة قدم بقطر يتم تجهيزة لمونديال 2022

من جديد مونديال قطر 2022 في مرمى النيران والانتقادات بعد قرار العاصمة الفرنسية باريس منع عرض مباريات المونديال قبل شهر ونصف من موعد إطلاقه، ما أثار الجدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافضين لهذا القرار متهميين فرنسا بتسييس كأس العالم من جهة، وآخرين اعتبروا أن القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المقام الأول في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة كهرباء والغاز.

يأتي هذا الجدال في الوقت الذي أطلق فيه مغردون حملة تحت اسم" اظهر احترامك" تدعو جميع الزائرين لحضور كأس العالم إلى احترام العادات والثقافة القطرية ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما القصة؟

منذ شهور والجدال لا يتوقف حول مونديال قطر 2022. ومع بدء العد التنازلي لبدء البطولة، أعلنت العاصمة الفرنسية باريس انضمامها إلى عدة مدن قررت الامتناع عن عرض المباريات التي تنطلق الشهر القادم، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين.

وبرر رؤساء بلديات المدن الفرنسية قرارهم بملف حقوق الإنسان في قطر وسوء معاملة العمال وما يشاع عن وفاة أعداد كبيرة من العاملين في بناء منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية، فضلا عن توفير الطاقة.

باريس ليست الوحيدة التي منعت نقل المباريات في الساحات العامة، فقد سارت على خطى مدن فرنسية عدة مثل مرسيليا وبوردو ونانت وريمس أو ستراسبورغ وليل وروديه التي اتخذت قراراً مماثلاً بشأن الحدث الذي تنظمه قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

ضد المنع

وأثار القرار المفاجئ غضب بعض المغردين والناشطين في قطر ما انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي إذ استنكر البعض القرار، فقال مغرد إن الحكومة الفرنسية لا تريد سوى توفير الطاقة إلا أنها تريد فقط إلقاء اللوم على قطر.

هلال البادي عبر عن امتعاضه من إعلان مقاطعة بعض المدن الفرنسية لنقل مباريات كأس العالم

فيما قارن بعض المغردين ما يحدث في فرنسا في نفس الوقت الذي تُتهم فيه قطر بانتهاك حقوق العمال

مع القرار

من جهة أخرى اعتبر مغردون أن القرار نتاج طبيعي لأفعال قطر فانتقدت غزل آل فهد من السعودية إنكار قطر خرقها لحقوق العمال

فيما اعتبر آخر أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا

وسم "اظهر احترامك" يتصدر تويتر

صدر الصورة، Photoshot التعليق على الصورة، منشور حملة "اظهر احترامك"

وفي سياق الجدل المثار حول مونديال قطر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في قطر والعالم العربي، على نطاق واسع منشور "قطر ترحب بكم" المتضمن سلسلة من التعليمات الموجهة للبعثات والجماهير التي ستكون حاضرة في مونديال الدوحة 2022.

وتضمن المنشور باسم "قطر ترحب بكم"، الصادر عن المشروع الإعلامي للحفاظ على الهوية القطرية ""اظهر احترامك"، مجموعة من السلوكيات الواجب على الجمهور الزائر تجبنها.

رافضون للحملة ومرحبون بالزائرين

سخر البعض من هذه الحملة مؤكدين أن هذه الشروط من الصعب تنفيذها في أكبر البطولات الرياضية حول العالم فتساءلت مغردة:

فيما اعتبر مغرد آخر هذه التعليمات مشددة إلى حد كبير

فيما نشر آخرون فيديو لترحيب أمير قطر بجميع الزائرين في كأس العالم في محاولة لمواجهة التعليمات المشددة في حملة "اظهر احترامك"

داعمون لحملة "اظهر احترامك"

على الجهة الأخرى أعرب مغردون عن ترحيبهم بالحملة معتبرين أنها تحافظ على الهوية القطرية وترسخ القيم الإسلامية فقال مغرد إن هذه النسخة من كأس العالم بنكهة عربية

فيما تنبأ أحد المغردين أن هذا المونديال سيكون مختلفاً بفضل هذه الحملة

و اقترح البعض تطوع شباب وفتيات لنشر منشور حملة "إظهر احترامك"

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خبير رياضي:لا لتسييس الرياضة

ولقراءة تفاصيل المشهد وما يعنيه قرار منع نقل مباريات كأس العالم ودلالات هذه القرار تحدثت مدونة "بي بي سي " مع الصحفي الرياضي يوسف التمسماني المقيم في أوروبا وسألناه أولا عن أسباب قرار منع نقل مباريات كأس العالم في بعض المدن الأوروبية ومنها باريس فأجاب بقوله:

في الحقيقة كل ما قلناه في السابق عن تسييس الرياضة أصبح شيئاً ملموساً الأن ونعيشه يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مستوى قرارات الحكومات، فرأينا كيف تم إقصاء مجموعة من البلدان واللاعبين في المنافسات الرياضية المختلفة وبالطبع لن يسلم كأس العالم بالطبع من هذا التسييس ونرى الأن قرارات تحاول إفساد العرس الكروي الأول في كأس العالم في دولة عربية. نحن نعرف أن لماكرون مجموعة من المواقف السلبية - كما سماها- من بعض الدول العربية وهذا يدخل في هذا الإطار وإن كان ليس لأحد الحق في المساس بقرارات أي دولة ما. قطر تنظم كأس العالم بشروطها وظروفها وإمكانياتها فإذا كان هذا التنظيم لا يلائم مبادئ بعض الدول الأخرى فما عليها إلا أن تنسحب.

ولكن هناك اتهامات لقطر من منظمات حقوقية دولية بشأن ملف العمال منذ أعوام؟

يمكننا أن نفتح نقاشا مطولا حول الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان في قطر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن يتم منع هذه المباريات ونحن على بعد شهر ونصف من بداية المنافسات؟ ألم تكن الدول الأوروبية تعلم هذا منذ فترة طويلة، منذ أن فازت قطر بتنظيم المونديال؟ لماذا لم تضع الفيفا شروطا على جميع الدول المتقدمة لتنظيم كأس العالم حول سلامة الملاعب والبنية التحتية وكذلك سلامة وحقوق جميع العاملين في الملاعب والمؤسسات المنظمة للمونديال بحيث تكون جميع الحقوق واضحة ومحفوظة؟ وأعتقد أن هناك تخوف لدى بعض الدول أوروبية أن تنجح هذه الدورة من كأس العالم في ظل خروقات قطر في ملف حقوق العمال، فبدأنا نرى البعض يضع العصا في العجلة وهو في الواقع تحرك متأخر كثيراً قبل 45 يوماً فقط من بداية كأس العالم.

هناك انتقادات لقطر في مجال حقوق العمال منذ أعوام فلماذا لم تحاول إصلاحهذا الملف لتجنب هذه الانتقادات؟

ربما يكون السبب هو ثقة القطريين المبالغة في أنفسهم وعدم إكتراثهم بالنصائح الدولية لإجراء هذه الإصلاحات ويمكننا لوم السلطات القطرية واللجنة التنظيمية لكاس العالم بشكل كبير على هذه الانتقادات، ولكن على الجانب الأخر هناك جهة عالمية تراقب تنظيم هذا المونديال، تراقب جميع أعمال بناء الملاعب والبنية التحتية وكان من الممكن أن توقف هذا التنظيم منذ الوهلة الأولى كما فعلت مع غينيا مؤخراً فقد تم سحب التنظيم من غينيا وستفتح ملف الترشيحات مجددا لمجموعة أخرى من الدول فلماذا لم يحدث هذا مع كل الانتقادات الدائمة لقطر؟

- ما رأيك في الحملة التي أطلقها البعض والتي تدعو زوار قطر لحضوركأس العالم إلى احترام العادات والتقاليد القطرية؟

الحملة وإن أطلقها مغردون وناشطون إلا أنها في ظني يجب أن تكون قد حصلت على موافقة من السلطات القطرية. هل تعتقدين أن القائمين على الحملة لم يستشيروا السلطات قبل إطلاق هذه الحملة؟ أستبعد هذا الاحتمال.

لكن السلطات القطرية تؤكد على الترحيب بجميع اللاعبين والزائرين على أرضها؟