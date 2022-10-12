الرقص على العمود في السعودية: "رياضة" تؤجج الجدل حول الانفتاح في السعودية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تقدّم ثلاث صالات رياضية في السعودية دروسًا في الرقص على العمود

انشغل سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن نوع من الرقص اعتبره كثيرون غير مألوف في السعودية، وهو الرقص على العمود، والذي بات منتشرا في مجموعة من صالات الرياضة في البلاد.

وبدأ النقاش عندما تداول مغردون مقالا نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يحكي قصة سيدة تقيم في الرياض، سنها 28 عاما، وتعمل مدربة يوغا.

وتقول "ندى" إنها عندما أبدت اهتمامها برياضة الرقص على العمود، تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتباط الرياضة بشكل كبير بنوادي التعري والملاهي الليلية.

وتضيف ندى أنها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها، ورفض عائلتها وأصدقائها تقبل فكرة الرياضة لأنها حسب قولهم "غير لائقة"، إلا أنها، حسب التقرير، لم تدع ذلك يردعها وثابرت على محاولتها في تغيير "العقلية المحافظة في تلك الدولة الخليجية".

"كسر الأفكار السائدة"

وقد أرفق التقرير بمقطع فيديو، تداوله مغردون بشكل واسع، تظهر فيه "ندى وهي تتحدث عن هوايتها الجديدة بالإضافة إلى صاحبة الصالة الرياضية".

وبدت الآراء حول رياضة الرقص على العمود متباينة بشكل واسع، إذ وصفها كثر بالشيء "الغريب والجديد" على البلاد، في حين رحب آخرون بها، مشجعين فكرة تحدي النظرة السلبية لها و"تمكين المرأة السعودية من ممارسة هوايتها بعيدا عن قيود المجتمع".

وعلى الرغم من انتقاد البعض للرياضة بسبب "ارتباطها بأماكن مثل الملاهي الليلية"، ركز آخرون على فوائد الرياضة واللياقة البدنية العالية التي تتطلبها، متسائلين عن سبب "قمع كل ما هو جديد".

وعبّر قطاع من المغردين، بينهم معارضون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن رفضهم القاطع للرياضة ووصفوها بأنها "خروج عن الثوابت والقيم الدينية".

قرارات مليكة

وقد شهدت السعودية منذ سنوات قرارات مليكة وصفت بأنها "تنتصر للمرأة وتسعى إلى توسيع رقعة مشاركتها في الحياة المجتمعية".

وفي المقابل، يرى معارضون أن تلك الإصلاحات "قرارات تجميلية لصرف النظر عن القمع الذي تشهده البلاد منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد".

وكان من أبرز تلك القرارات السماح للمرأة بقيادة السيارات عام 2018.