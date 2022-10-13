وفاة طالبة جامعة الكويت: بيان حول "شبهة انتحار" الوافدة المصرية يثير انتقادات شعبية ونيابية واسعة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، جامعة الكويت

أثارت وفاة طالبة بعد سقوطها داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية في الكويت، وما تبعها من بيان للجامعة حول الحادثة، جدلا وغضبا على مستوى النواب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

ما القصة؟

تلقت النيابة العامة في البلاد بلاغاً من الشرطة يفيد بسقوط طالبة بكلية العلوم في حرم مدينة صباح السالم الجامعية، ووفاتها لاحقا بعد نقلها إلى المستشفى في محافظة الفروانية.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيقات اللازمة وتفويض إدارة الطب العدلي لشرح سبب الوفاة، والانتقال إلى المكان الذي وقعت فيه الحادثة لمعاينتها واستجواب الشهود.

وبحسب وسائل إعلام كويتية ومصرية، فإن الطالبة تحمل الجنسية المصرية وهي من مواليد 2003.

بيان جامعة الكويت

وقدمت جامعة الكويت في بيان، أصدرته يوم الأربعاء، العزاء والمواساة لأسرة الطالبة وأوضحت أن "حادثة سقوط الطالبة داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية كانت مشبوهة بالانتحار، بحسب التحقيقات الأولية".

بيان جامعة الكويت أثار حفيظة عدد من النواب الكويتيين وغضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر المنتقدون أن البيان لم يراع مشاعر أهل الضحية، وأنه لا يحق للجامعة إصدار بيان قبل بدء النيابة العامة عملها.

ورأى نواب أن بيان الجامعة يعتبر "تهربا وفشلا من إدارة الجامعة في تحمل مسؤولياتها، بإلقاء اللوم والتقصير على غيرها".

وقال النائب أسامة الشاهين إن "بيان الإدارة الجامعية مرفوض وغير لائق، ويجب سحبه واستدراكه".

واستنكر النائب حمد المطر مضمون بيان إدارة جامعة الكويت معتبرا أنه "كان يجب عليها أن تشكل لجنة تحقيق وتتأكد من الكاميرات وشهادة الطلبة قبل أن تصف الحادثة بوجود شبهة انتحار ولم تراع شعور أسرتها الكريمة".

وفي نفس السياق اعتبر النائب حمد المدلج أن إدارة جامعة الكويت "تعدت في بيانها كل حدود اختصاصها، فلا احترام لجهات التحقيق ولا تقدير لخصوصية أسرة الطالبة"، وطالب الجامعة بسحب البيان وبتقديم اعتذار.

وقال عدد من الطلاب إنه كان "يجب على الإدارة الجامعية التحري قبل كتابة بيانها وانتظار انتهاء التحقيقات لشرح الواقعة".

وطالبوا "بتكثيف أفراد الأمن في جميع أرجاء المباني الجامعية حفاظاً على سلامة الطلبة وتجهيز مستشفى لهذا الصرح".

وتحدث رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د.شملان القناعي في السياق نفسه، وطالب بضرورة "وجود مستشفى ميداني مؤقت مجهز بالكامل وسيارات إسعاف بل وحتى إسعاف جوي داخل حرم الشدادية".

الصحة النفسية للطلبة

حادثة سقوط الطالبة في جامعة الكويت تأتي بعد يومين من إحياء العالم لليوم العالمي للصحة النفسية، وهو ما دفع البعض لمطالبة السلطات والطاقم التعليمي بالاهتمام أكثر بصحة الطلبة النفسية وبالعمل بجد أكبر لتجنب وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.