زواج غازي الذيابي: مشهور سعودي على سناب شات يثير الجدل بسبب فيديو ترويجي ليوم زفافه

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، غازي الذيابي

أثار فيديو ترويجي نشره غازي الذيابي، أحد مشاهير سناب شات في السعودية، لتحضيرات يوم زفافه، جدلا وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بسبب "اختصاره الزواج والمرأة بموضوع الشهوة فقط".

ونشر الذيابي فيديو على تويتر ظهر فيه وهو يحضر نفسه ليوم الزفاف مع مشاهد من منزله وتظهر إحدى اللقطات سرير الزوجين وهو مزين بالورود.

وذيل الذيابي الفيديو بتعليق: "اللهم إن عبدك صارع الشهوات والرغبات سنوات طويلة خوفاً من غضبك وسعير جهنّم .. والآن بعد ما رزقته بالزوجة الصالحة اللهم اكتب له حياة سعيدة مليئة بالصلاح والفلاح والحب والوفاء والصفاء".

وحصد فيديو الذيابي أكثر من 4 ملايين مشاهدة على تويتر ونحو 11 ألف تعليق.

ويملك الذيابي أكثر من 3 ملايين متابع على سناب شات وحوالي 500 ألف متابع بين تويتر وإنستغرام.

#مصارع_الشهوات

وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع الموضوع تحت وسم #زواج_غازي_الذيابي الذي أطلقه الذيابي نفسه خلال ترويجه للزفاف.

في حين أطلق ناشطون آخرون وسم #مصارع_الشهوات الذي جاءت أغلب التعليقات فيه سلبية.

واعتبر المنتقدون أن تعليق الذيابي على الفيديو الخاص به، وبالأخص عبارة "اللهم إن عبدك صارع الشهوات"، "اختصر الزواج والمرأة بموضوع الشهوة فقط" وأن الدعاء الذي كتبه "لا يصح أن يقال في العلن".

وبرز من بين المنتقدين تعليق لـجليلو الشمري، أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، الذي دعا المشاهير، في فيديو نشره على منصة تيك توك، إلى "مخافة الله وانتقاء كلامهم وتعليقاتهم بعناية".

وأضاف الشمري أن ما يفعله المشاهير حاليا "يدفع الجيل الجديد للنظر إلى المرأة على أنها شهوة تمشي".

ورأى البعض أن تعليق الذيابي لم يكن موفقا، وبدلا من التركيز على موضوع الشهوات كان الأولى التركيز على أهمية الزواج في بناء الأسرة والمجتمع.

واعتبر آخرون أن تصوير الذيابي لسرير الزوجية بكافة تفاصيله كان معيبا.

وأشار مغردون آخرون إلى أن المقطع الذي نشره الذيابي كان يروج للعديد من العلامات التجارية، وأن "إثارة الجدل هي عادة أغلب المشاهير لتسويق إعلاناتهم".

"الخطاب الديني هو السبب"

ومن جهة أخرى، وفضلا عن مباركة كثيرين للذيابي بمناسبة زفافه، رأى فريق من المغردين أن الهجوم على الذيابي "غير مبرر".

فقد تساءلت مريم العتيبي، التي تعرف نفسها بأنها نسوية سعودية، عن الحملة التي تشن على الذيابي قائلة: "هل تتم مهاجمة كل من افتخر بأنه صارع غرائزه وانتصر عليها أم أن هذا الهجوم خاص لأي ذكر يصرح بعذريته؟".

وأضافت العتيبي ساخرة: "المجتمعات الذكورية تنكر وجود ذكر قادر على الحفاظ على عذريته ومثل هذا النموذج قد يفكك المنظومة الذكورية؛ لأن هوس العذرية يجب أن يكون خاصا بالنساء؟".

واعتبر مغرد آخر أن إلقاء اللوم على الذيابي غير مبرر وأن المنتقدين يجب أن يفهموا "أن الخطاب الديني لثلاثة عقود مضت رسّخ في العقول فكرة أن الزواج مرتبط بالجنس".