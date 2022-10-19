شيرين عبد الوهاب: تضامن واسع مع الفنانة المصرية رغم بيان النيابة العامة، فما القصة؟

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عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية بعد تضارب الأنباء حول دخولها لمصحّ نفسي لتلقّي العلاج، وسبقتها أخبار حول تعرّضها للضرب من قبل شقيقها.

وتثير قصة الفنانة المصرية شيرين الجدل في مصر منذ شهور، عندما أعلنت انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب، وخرجت في تصريحات تلفزيونية تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب واستغلالها وسرقتها وعزمها مقاضاته، وهي الاتهامات التي نفاها لاحقا حبيب.

ما الجديد؟

بدأت القصة قبل أيام، بعد تداول وسائل إعلام محلية خبرًا عن إصابة شيرين بتمزق في الرباط الصليبي إثر انزلاقها داخل منزلها، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية، قبل أن تتحول القصة إلى اتهامات لشقيقها محمد عبد الوهاب بضربها واحتجازها داخل مستشفى.

ولكن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قال محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين إنه "نقل شقيقته للمستشفى على أيدي متخصصين لعلاجها من إدمان المخدرات"، ونفى أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها.

وأكد شقيق الفنانة أن "حسام حبيب هو السبب الرئيس في تورط شيرين في الإدمان وتدهور حالتها الصحية والنفسية".

شيرين تقدم بلاغا ضد شقيقها

وقد تقدمت شيرين ببلاغ ضد شقيقها واتهمته بـ"التعدي عليها وإجبارها على الدخول للمستشفى بعد تنازلها عن المحاضر ضد طليقها حسام حبيب".

وقد بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقا في بلاغ مقدم من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، تتهم فيه شقيقها وآخرين "بالتهجم عليها داخل منزلها، وإيداعها من دون إرادتها في مستشفى للصحة النفسية".

ويفيد بيان النيابة العامة بأنها "استجوبت مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها، وتناقضت شهادتهما مع مضمون البلاغ المقدم من محامي شيرين".

وقد دفع ذلك محامي الفنانة المصرية، ياسر قنطوش، للتراجع عن البلاغ الذي قدمه ضد شقيق الفنانة شيرين.

وقال قنطوش إنه "اطلع على التقارير الطبية التي أكدت احتياج شيرين إلى العلاج لمدة شهر على الأقل"، وأشار إلى أنه "سيتنازل عن البلاغ"، وأن ما يهمه في الوقت الحالي هو "مصلحة المطربة المصرية وأسرتها".

نقابة الموسيقيين

من جهة أخرى، قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب "تواصل معه منذ يومين بشأن احتجاز شيرين في أحد المستشفيات رغما عنها"، وأشار إلى "تأكده من احتجاز شيرين بأحد المستشفيات للعلاج من الإدمان بالفعل عن طريق أهلها".

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن "مجلس النقابة ككل وهو أولهم، يدعمون الفنانة شيرين عبد الوهاب في محنتها حتى تعود كما كانت في السابق".

وأشار إلى أن "شيرين عندما تقول إنها محتاجة للدعم ستجد النقابة كلها تساندها وتدعمها".

تضامن فني واسع

وقد وجهت الفنانة لطيفة رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام.

وأعربت الفنانة السورية أصالة عن حزنها وألمها على ما يحصل مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد الحديث عن ادمانها على المخدرات ووضعها في المستشفى للعلاج.

#شيرين_عبدالوهاب

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انقسم مغردون بين التعاطف مع شيرين والتعامل معها كضحية والصدمة من فعل تعاطيها المخدرات.

فقالت الإعلامية سهير القيسي: "متأسفة جداً لما تمر به المطربةُ الرائعة شيرين عبدالوهاب‬، هي تستحق أن يقف معها الخيّرون في الوسط الفني، حقيقةً لا نعرف من يؤذيها! أخوها أم طليقها؟ تحتاج حمايةً عاجلة، دعائنا لها".

كما أعرب الكاتب الصحفي محمد إبراهيم عن تضامنه مع شيرين.