لعبة الموت: تحذيرات وغضب من خطر تحدي "كتم الأنفاس" على حياة الطلاب

قبل ساعة واحدة

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في مصر بعد انتشار تحدي "لعبة الموت" الذي انتقل من تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إلى مدارس مصر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان نشرته عبر موقعها أنها "رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر".

ووجهت الوزارة في هذا الإطار كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع".

كما أهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور "بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب".

ما هي لعبة الموت؟

"تحدي الموت" أو "لعبة الموت" كما يسميها البعض بدأت عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" لتنتقل بشكل مباشر على أرض الواقع وينفذها كثير من تلاميذ المدارس في مصر.

وتعتمد فكرة تحدي (كتم الأنفاس) على التنفس بسرعة كبيرة ثم كتم النفس أطول مدة ممكنة في حين يقوم شخص آخر بالضغط على منطقة الصدر وتحديدًا القلب.

وهذا ما يؤدي إلى الوصول لحالة الإغماء للشعور بالموت ثم العودة للحياة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع، المقطع الذي يظهر طالبة مصرية وهي تتنفس بسرعة ثم تكتم نفسها فتقوم إحدى زميلاتها بالضغط على منطقة الصدر والقلب منها.

وقد وصف كثيرون التحدي بالخطير وأنه يغزو جيلا كاملا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وقد تسبب في وفاة عدد من الأطفال.

وطالب كثيرون وزارة التربية والتعليم بمعاقبة طلبة المدارس الذين يقومون بمثل هذه التحديات.

تيك توك

وبحسب تقارير صحفية، فقد قالت منصة تيك توك إن "تحدى كتم الأنفاس الذى انتشر مؤخرا ليس ضمن المحتوى الرائج أو المقبول على المنصة"، وأوضحت أنه "ينتهك إرشادات المجتمع الخاصة بها، لذلك فمثل هذا النوع من المحتوى محظور على تيك توك".

وقالت منصة تيك توك إنه "إذا صادف وجوده فسنقوم بإزالته فورًا فإن سلامة مجتمعنا هي أولويتنا القصوى، وسنظل ملتزمين بضمان أن تيك توك مساحة آمنة وإيجابية للجميع".

تحرك برلماني

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ومن جهتها فقد تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيري التربية والتعليم و الاتصالات، بشأن انتشار صور ومقاطع فيديو لطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، يقلدون تحدي كتم الأنفاس المنتشر على تطبيق تيك توك.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن "تحدي كتم الأنفاس أو تحدي الموت يهدد حياة مستخدميه، خاصة الأطفال والمراهقين، والذين أصبحوا ضحايا للعديد من الممارسات الخاطئة التي تمارس ويروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك".

وأضافت النائبة: "هذا التحدي المرعب والمميت والذي أُطلق عليه كتم الأنفاس، يختبر قدرة مستخدميه على قوة التحمل، والمدى الزمني لاستيعابهم كتم وحبس الأنفاس، ومخاطره عديدة، تصل إلى حد إزهاق تلك الأرواح المتهافتة على ذلك التحدي، إذ يؤدي الاستمرار في كتم الأنفاس إلى فقدان الوعي وقد يتطور الأمر بعدها إلى الوفاة".