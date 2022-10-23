غضب في مصر بعد حادثة طرد عامل نظافة من مطعم

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، عامل النظافة

أثارت حادثة عدم السماح لعامل نظافة بتناول الطعام داخل أحد المطاعم في مصر، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفا ومبادرات للتعويض عليه

رواية عامل النظافة

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عامل نظافة وهو في مشادة كلامية بعد طلب أحد العاملين في مطعم كشري التحرير في العاصمة المصرية القاهرة من العامل الخروج من المطعم. الأمر الذي استفز العامل الذي اعتبر أن "طرده" جاء بسبب "ملابسه" التي كان يلبسها والتي تعبر عن مهنته.

وأكد عامل النظافة الذي أصرّ على استلام وجبته أنّه دفع ثمنها مثل باقي رواد المطعم ولم يكن يتسولها.

وقال عامل النظافة خلال الفيديو المتداول، وهو يحمل وجبته في يده خارج المطعم، إن الحادثة ليست المرة الأولى لمدير المطعم، وأن عمال النظافة يعاملون دائما بشكل سيئ.

وفي تصريحٍ لوسائل إعلام مصرية ، أكّد عامل النظافة أنه شعر بالإهانة وكسرة النفس بسبب الموقف الذي تعرض له من قِبل المدير بعد أن أحرجه أمام الموجودين.

رد إدارة المطعم

وبحسب عدد من وسائل إعلام مصرية، فتحت إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير تحقيقا بالحادث واتخذت إجراءات فورية لحل ما أسمته بـ "سوء التفاهم" الذي حدث بين عامل النظافة، وأحد عمال مطعم كشري التحرير فرع الدقي بشارع التحرير.وأكدت إدارة المطعم أن قررت معاقبة الموظف المسؤول.

مشاهير وإعلاميون يتفاعلون

حادثة طرد عامل النظافة دفعت العديد من مشاهير مصر وإعلاميوها للتفاعل والطلب من متابعيهم

وكان من بينهم الممثل أحمد العوضي الذي قام باستضافة عامل النظافة على مائدته في أحد المطاعم.

وعلقت الإعلامية مي حلمي على الحادثة قائلة "حد يوصلني بالراجل الجدع ده، هسفره دبي على حسابي وهحجزله في أغلى مطعم عشان هو بني آدم ويستحق".

غضب ودعوات لإغلاق المطعم

وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع الموقف الذي تعرض له عامل النظافة.

وتحت وسم #كشري_التحرير أعرب ناشطون عن تعاطفهم مع العامل وتضامنهم معه، مطالبين إدارة المطعم بتقديم اعتذارها عن التصرف المُعيب.

وأبدى كثيرون أسفهم لما حصل مع عامل النظافة، مؤكدين أنّ المهنة التي يمارسها "هي من أسمى المهن".

وأطلق البعض حملة إلكترونية للمطالبة بإغلاق المطعم. واقترح آخرون فكرة المقاطعة لأن العقاب المالي "تأثيره كبير ومؤلم" حسب تعبيرهم.