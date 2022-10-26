مسجد السيدة عائشة في مصر: خرائط غوغل تزيل "لفظا مسيئا" أضيف لاسمه بعد حملة إلكترونية غاضبة

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مسجد السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب في القاهرة

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية لإزالة "لفظ مسيء" ظهر يوم الأربعاء بجوار اسم "مسجد السيدة عائشة" بالقاهرة في نتائج محرك بحث غوغل.

ويأتي ذلك بعد أيام من إساءة مشابهة كانت قد أضيفت إلى اسم مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف.

ما الذي حدث؟

فوجئ مستخدمو موقع محرك بحث جوجل وخرائطه باللغة العربية في مصر، الذين يبحثون عن موقع مسجد السيدة عائشة في القاهرة، أن اسم الجامع قد أضيف إليه لفظ مسيء، دون أن يتسنى لهم معرفة السبب.

وقد أثار تحريف الاسم غضب عارما بين المغردين والمدونين، الذين أطلقوا دعوات لتصحيح اسم المسجد في موقع خرائط جوجل دون انتظار صدور رد من الشركة.

كما نشر المستخدمون خطوات تصحيح الاسم عبر تطبيق "خرائط جوجل".

وفعلا تم تصحيح الاسم في غضون ساعات من بدء الحملة، وهو ما ظهر في مناقشات المغردين.

ما صحة نسبة المسجد لزوجة النبي محمد؟

وقد أظهرت الحملة جهل كثيرين بأن اسم المسجد ليس منسوبا للسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي محمد، وأن السيدة عائشة دفنت في البقيع بالمدينة المنورة.

والصحيح أن اسم هذا المسجد منسوب إلى السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو ما أشار إليه فريق من المغردين.

إساءة مشابهة لمرقد الإمام علي في النجف

وأشار فريق من المستخدمين إلى أن إضافة اللفظ المسيء إلى اسم مسجد السيدة عائشة في القاهرة، تأتي بعد أيام من إساءة مشابهة كانت قد أضيفت إلى اسم مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

وقد أثار ذلك جدلا كبيرا حين فوجئ مستخدمو تطبيق "خرائط غوغل" بظهور تلك العبارات المسيئة أثناء البحث عن "مرقد الإمام علي" في مدينة النجف العراقية.

ونتيجة لذلك، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملة إلكترونية لإجبار محرك البحث جوجل على إزالة تلك العبارات المسيئة.

وعبر مستخدمو التطبيق آنذاك عن غضبهم واستيائهم من الإساءة للمرقد، الذي يعد من الأماكن المقدسة عند المسلمين الشيعة في العراق، كما طالبوا الجهات الرسمية بالتدخل لحل تلك المسألة.

كما شاركوا خطوات طلب ذلك التعديل بشكل مباشر عبر موقع خرائط غوغل، وهو ما أسفر في النهاية عن إزالة الشركة للعبارات المسيئة وإدانتها.

اتهامات "طائفية"

ومن جهة أخرى، أنحى فريق من المغردين باللائمة في تحريف اسم مسجد السيدة عائشة بالقاهرة على "الطائفة الشيعية"، اعتقادا منهم أنه رد على الإساءة السابقة لمرقد الإمام علي، وطالبوهم "بتصحيح الخطأ".

لكن فريقا آخر رأى أن التحريف الذي لحق اسم مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، ومن قبله مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف، عبر موقع خرائط غوغل هو من تدبير طرف ثالث يهدف إلى إثارة فتنة طائفية بين المسلمين السنة والشيعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من شركة غوغل يؤكد هوية الطرف المسؤول عن تلك الإضافات المسيئة.

مسجد السيدة عائشة