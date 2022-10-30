لماذا جددت التحضيرات للقمة العربية في الجزائر النقاش الإلكتروني حول الصحراء الغربية؟

قبل 23 دقيقة

اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شمال أفريقيا وخاصة في المغرب والجزائر للأحداث التي صاحبت التحضيرات للقمة العربية، التي تستضيفها الجزائر بعد يومين.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي

القمة التي تعقد على مدار يومين في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني ستناقش عدة قضايا هامة من بينها الأمن الغذائي والمصالحة الفلسطينية.

لكن مشهد مغادرة الوفد المغربي الاجتماع وغيابه لنحو ساعتين، اعتراضا على خريطة بثتها إحدى القنوات الجزائرية تظهر المغرب من دون منطقة الصحراء الغربية، جاء ليجدد النقاش الإلكتروني بين المعلقين في البلدين على قضية الصحراء المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن الوفد المغربي، الذي يترأسه وزير الخارجية ناصر بوريطة، اعترض على الخريطة التي بثتها قناة جزائرية تصف نفسها بأنها شريكة إعلامية لجامعة الدول العربية.

الجامعة العربية سارعت إلى نفي أن يكون لها شركاء إعلاميون في تغطية القمة العربية مشددة على أنها لا تعتمد خريطة رسمية تبين الحدود السياسية للدول العربية.

وتداول معلقون بيانا منسوبا للقناة تعتذر فيه عن نشر الخريطة .

وبين تنديد مغربي بـ"خروقات بروتوكولية وتنظيمية" ونفي رسمي جزائري، جاءت التعليقات في الفضاء الإلكتروني مرتبطة بالمواقف من قضية الصحراء والتوتر بين البلدين.

فالكثير من المعلقين المغاربة رأوا في الحادثة دليلا على أن الجزائر لن تغير موقفها المؤيد للبوليساريو رغم مشاركة مسؤولين مغاربة في القمة.

وفي الجانب الأخر رأى معلقون جزائريون أن المواقف المغربية تعكس نية "لإفشال القمة" التي تحتضنها الجزائر .

وكان لافتا وجود فريق ثالث يرى أنه يجب ألا تؤثر تلك الحادثة على الجهود المبذولة لتخفيف التوتر بين البلدين خاصة في ظل تكهنات باحتمال مشاركة العاهل المغربي محمد السادس في القمة .

ومقابل هذا الفريق الداعم للقمة كان هناك معلقون من البلدين شككوا في نجاحها في ظل التوتر الجزائري المغربي .

أسباب التشكيك في نجاح القمة لم تكن قاصرة على التوتر بين المغرب والجزائر، بل إن هناك من شكك في فعالية الجامعة العربية التي "لم تستطع لعب أي دور حقيقي في الأزمات الكبيرة التي تشهدها المنطقة" .

وشهدت الفترة السابقة لتحضيرات القمة عدة أحداث أثارت جدلا من بينها إعلان الجزائر أن سوريا طلبت عدم طرح موضوع عودتها للجامعة خلال القمة.