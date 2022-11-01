الشيف أسامة: حزن واسع بعد نبأ وفاة مقدم برامج الطهي المصري البارز

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Facebook التعليق على الصورة، الشيف أسامة السيد

غيّب الموت الشيف المصري الشهير أسامة السيّد، الذي طالما لقّب بـ "أيقونة الطبخ"، وأثار موته موجة من الحزن والرثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية مختلفة.

ونشرت صفحتا الشيف أسامة الرسميتين عبر فيسبوك وإنستغرام خبر وفاته اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر تشرين الثاني، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، دون توضيح طبيعة المرض الذي كان يعاني منه.

وسبق بيان الوفاة منشور آخر في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، يطلب من متابعيه دعمه والدعاء له، في إشارة إلى صراعه مع المرض.

وجاء في المنشور: "أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين أيدي الرحمن. تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سويا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء".

من هو الشيف أسامة؟

ولد أسامة السيد في القاهرة عام 1957. ويعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي.

وكان يتمتع بشعبية واسعة كسبها بشكل خاص عبر تقديمه وإنتاجه لبرامج تلفزيونية عديدة، مثل برنامج بالهنا والشفا الذي قدمه عام 1991 على قناتي إم بي سي وANA الأمريكية، بالإضافة إلى برنامجه اليومي "مع أسامة أطيب" الذي أٌطلق عام 2004، وعرض على شاشة تليفزيون دبي.

وتميز حضوره عبر شاشة التلفاز بسبب أسلوبه الخاص وتقديمه أساليب طهي ووصفات مبسطة ومنوعة.

وكان يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، ولديه 7.5 مليون متابع على فيسبوك.

"رائد برنامج الطبخ"

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدثت وفاة الشيف أسامة صدمة كبيرة بين كثير من المغردين، الذين رثوه واستعادوا ذكرياتهم مع برامجه.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم من رحيله، وتذكروا "صوته الهادئ" و"وجهه البشوش".

واعتبر كثيرون أن برامج الشيف الراحل كانت "الأولى من نوعها"، وشاركوا ذكرياتهم مع رؤية الطاهي الشهير عبر شاشات التلفاز.

كما أشاد آخرون بأسلوب الشيف، وقالوا إنه كان "يدفعك إلى حضور البرنامج حتى لو كنت غير مهتم بالطبخ".