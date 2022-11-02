هيفاء وهبي: حملة تضامن مع الفنانة اللبنانية بعد تعرضها لتنمر إلكتروني

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المغنية اللبنانية هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية مختلفة بعد ظهورها في موسم الرياض، إذ دشن مغردون حملة تدعمها بعد تعرضها للتنمر وتداول صورها بشكل واسع.

وبعد ظهور وهبي في مؤتمر صحفي سبق حفلها في موسم الرياض، تداول مغردون صورا للفنانة وقالوا إن "علامات التقدم بالسن بدت ظاهرة عليها".

إلا أن التعليقات لم تقتصر على ذلك، بل كانت لهجتها تحمل نبرة من الشماتة، وهو ما وصفه مغردون ومشاهير من متابعي الفنانة اللبنانية بـ"التنمر على أيقونة الشاشة"، وأنه "ظاهرة اجتماعية خطيرة تدل على مشكلة أكثر عمقا".

هيفاء وهبي تعلق

وعقب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وعلقت على الضجة التي أثارتها صورها، وأكدت أن "ظهورها بشكلها الطبيعي على المسرح يمثّل الرد المناسب على هذه الضجة".

وأضافت: "ربنا أعطاني نعما كثيرة تستحق الشكر ... وكل ما ستنجح في حياتك ستكون مستهدف ... وردّي الحقيقي هو ظهوري أمام الملايين على الهواء مباشرة".

وتابعت: "موضوع بهذه التفاهة لن يستوقفني، أو حتى حملة موجهة معروفة إنها ورا أشخاص هو ده هدفهم، لأني كنت في بلد راقٍ جدا، وفي حدث فني أحسد عليه، فطبيعي يطلع لي أشخاص يرغبون يعملوا شوية حركات".

وختمت تعليقها قائلة: "من الواضح أني مستهدفة، خصوصاً كل ما ربنا بيعطي تقدم ونجاح، هناك أشخاص يسعون لتدمير صورتك".

حملة تضامن مع هيفاء وهبي

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهمرت رسائل الدعم والتضامن مع الفنانة اللبنانية من قبل الدائرة الجماهيرية الواسعة لها.

كما أكد جمهورها على نجاح الحفل الذي أقيم في الرياض، واعتبروا أن ذلك هو المعيار الرئيسي لشعبية الفنان.

انتقادات للتنمر

وانتقد قطاع من المغردين ما وصفوها بـ"لغة التنمر التي باتت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سهولة توجيه الانتقادات بشكل مجهول، وعدم الاكتراث إلى جدية آثار التنمر، حتى إن كان يطال مشاهير وفنانين".

وقال مغردون إن "التقدم بالسن ليس جريمة يعاقب عليها الإنسان".