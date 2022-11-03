ماغي محمود: حداد وتعطيل للمدارس في لبنان بعد فاجعة مقتل الطالبة

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صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، انهيار سقف مدرسة في لبنان

أثار مقتل طالبة بعد انهيار سقف مدرستها عليها، غضبا واسعا في لبنان، وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالتحقيق ودعوات للتحرك قبل وقوع كوارث أخرى مشابهة.

وقع الحادث يوم الأربعاء عندما انهار جزء من سقف مدرسة القبة الرسمية الثانوية، الواقعة في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس في شمال لبنان، على رأس الطالبة ماغي محمود (16 عاما) مما أسفر عن مقتلها.

كما أصيبت زميلة لها بكسور وجروح، ووصف وضعها الصحي بالمستقرّ.

حداد وإغلاق مدارس

وفور وقوع الحادث هُرعت فرق الإسعاف إلى المكان، ونقلت الجثة والمصابة إلى المستشفى الحكومي بطرابلس.

كما أخلت قوى الأمن اللبناني المدرسة، بينما حضر مفتشون وخبراء في الهندسة برفقة المدعي العام، لتحديد المسؤوليات.

وقد أعرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، عن "حزنه وألمه العميق لخسارة التلميذة ماغي محمود، نتيجة الفاجعة التي تعرضت لها ثانوية القبة الرسمية المعروفة سابقا بمدرسة الأميركان".

وقرر الوزير الحلبي تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم الخميس حدادا على الفقيدة.

والد ماغي يعلق

وفي تصريح لصحيفة النهار اللبنانية، عبر محمود محمود، والد الضحية، عن "عدم استيعابه لما حصل".

كما اعتبر والد ماغي أن "السقف الذي سقط على ابنته أسقط الجميع في هاوية الخوف والقلق من الغد، في بلد يئنّ فساداً وإهمالاً واستهتاراً"، على حد وصفه.

#ماغي_محمود

فاجعة مقتل الطالبة اللبنانية، أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وأطلق مغردون وسم #ماغي_محمود الذي يحمل اسم الضحية لنعيها ومناقشة أسباب الفاجعة.

واعتبر كثيرون أن وفاة ماغي "عرّت الدولة أكثر، وكشفت عمق الانهيار الذي تعانيه".

كما استنكرت "اللجنة الطلابية في لبنان" ما وصفته بـ"غياب الصيانة والمتابعة الدائمة للبنى التحتية للمباني التعليمية الرسمية جراء الموازنة شبه المعدومة المخصصة للقطاع التربوي".

ورأى مغردون أن ما حصل "نتيجة حتمية لإهمال الدولة للمدارس الرسمية" وأن "الضحايا دائما أولاد الفقراء".

ونعت مغردة الطالبة ماغي قائلة: "قبل أن يسقط السقفُ على رأسكِ، سقط سقفُ هذا الوطن على رؤوسنا وصعقنا مثلك، وأودى بنا إلى آخرتنا الوطنية بأشكال مختلفة".

من المسؤول؟

وقد وجهت النائبة اللبنانية، حليمة القعقور، سؤالا للحكومة ولوزارة التربية بشأن "المسؤولية عن إهمال المدارس وتوافر شروط السلامة فيها، لاسيما التقاعس القاتل عن ترميم مدرسة جبل محسن، والذي أكدته إفادات الطالبات الجريحات من زميلات الضحية ماغي محمود".

واعتبر مغردون أن "الأسوأ في مأساة الطالبة هو معرفة الناس المسبقة أنه لن يتم محاسبة أحد، كما حصل سابقا بموضوع انفجار بيروت وأموال المودعين. الجميع قادر على الإفلات من العقاب. وبالتالي لا رادع ولا حدود للجريمة".

طرابلس "مدينة الفقر والمصائب"

وتحدث مغردون آخرون عن "الموت الذي يلاحق الفقراء في طرابلس، المدينة التي ينحدر منها عدد من الأغنياء ممن يمتلكون المليارات".

واعتبر البعض أن "وجع طرابلس كبير"، معددين المآسي التي تعرضت لها المدينة ومحيطها في السنوات القليلة الماضية، ومنها غرق قوارب المهاجرين وانفجار صهريج وقود في صيف العام الماضي والذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصا.